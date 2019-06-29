Yeni Sinema Kanunuyla Beraber Reklam Süreleri Azalıyor

2019'un başında yaşanan ve birçok aktör ve aktrisin de katıldığı "sinema salonu mevzusu" sonrasında Millet Meclisi devreye girmiş ve Sinema Kanunu'nda değişiklikler yapılmıştı. Yeni kanun, 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya koyulacakken film öncesinde ve film arasında gösterilen reklam süreleri azalacak.

30 Ocak 2019'da Resmi Gazete'de yayınlanarak kabul edilen kanun, sinema öncesinde gösterilen reklamların süresini 10 dakika ile sınırlarken fragman gösterim süresinin en az 3 en fazla da 5 dakika olarak belirliyor.

Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projeleriyle alakalı görüntüler, reklam veya fragman sayılmadığı gibi bu sürelerden yemeyecek. Film ortasında yer alan aralar ise 15 dakikaya geçemeyecek.

Bu kurallara uymayan; reklam ve ara sürelerini aşan sinema salonlarını da ciddi cezalar bekliyor. Bu hataları yapan salon işletmecileri, her salon başına 50 bin TL para cezası ödeyecek.

Kanunda reklam ve ara sürelerinin yanı sıra, film yapımcısı ve (varsa) dağıtımcısı ile gerçekleştirilmiş olan sözleşmede belirlenen indirimli fiyatlar harici herhangi bir promosyon, abonelik, kampanya ve toplu satış yapılamayacak. Gişeden biletle beraber promosyon patlamış mısır alma dönemi de 1 Temmuz itibarıyla sonlanacak.