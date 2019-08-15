Yeni sezonda iç fındık ihracatının 300 bin tonu aşması bekleniyor

15.08.2019 11:18

İhracatçılar, dünya fındık üretimi ve ihracatının önemli kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin yeni ihracat sezonunda 300 bin tonun üzerinde iç fındık ihraç etmesini bekliyor.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, 31 Ağustos'ta sona erecek 2018-2019 fındık ihracat sezonunun yaklaşık 275 bin tonla kapanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Sevinç, 2019-2020 fındık ihracatı sezonunun ise 1 Eylül'de başlayacağını ve güzel bir sezonun kendilerini beklediğini aktardı.

Yeni sezonda rekor düzeyde iç fındık ihracatı beklediklerini vurgulayan Sevinç, "Rekolte bu sene oldukça yüksek. Bunu, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi verilerinden de görebiliriz. Bu yıl fındık ihracatından beklentimiz, en yüksek ihracatın yapıldığı 2012-2013 sezonundaki 301 bin ton iç fındık ihracatının üzerine çıkılması yönünde." dedi.

"Rekoltenin fazla olması kimseyi korkutmamalı"

Sevinç, bu konuda bütün ihracatçıların elinden geleni yapacağına inandığını dile getirerek, "Fındık rekoltesinin fazla olması kimseyi korkutmamalı. Biz ülke olarak daha fazla fındık üretmek için daha da gayret etmeliyiz. Üretimde tekel olmak yetmez. Satışta da oranı artırmak zorundayız. Fındık, ülkemiz ihracatının yüz akıdır." diye konuştu.

Türkiye'de fındık rekoltesinin gelecek sezonda yüksek çıkması için şimdiden tüm paydaşların çalışmalara başlaması gerektiğinin altını çizen Sevinç, "Bu konuda üreticiye ne yapması gerektiği ayrıntılı şekilde anlatılmalı. Bahçelerin bakımının nasıl yapılması gerektiği öğretilmeli, ilaçlama, besleme ve budama modelleri konusunda eğitim verilmeli. Tüm bunları vakit kaybetmeden yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sevinç, geçmiş yıllarda fındıkta yaşanan bozulmalar nedeniyle ihracatta sorun yaşandığını da anımsatarak, "Benzer durumların yaşanmaması için tüm üreticilere ürünü yeterince kurutup, sağlıklı depolarda muhafaza etmelerini öneriyoruz." dedi.

Bu sezon iyi olan fındık randımanını korumak için üreticilerin gerekli hassasiyeti göstereceğini inandığını belirten Sevinç, "Fındık ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinin başında geliyor. Böylesine kıymetli bir ürünü korumak için herkesten hassasiyet bekliyoruz." diye konuştu.

Sevinç, hedeflerinin tüm fındığı ihraç etmek olduğuna dikkati çekerek, gelecek sezona sıfır stok bırakmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

"Çin pazarındaki gelişmeler sevindiriyor"

Sevinç, fındığın daha önceki yıllarda en çok Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Belçika ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

Özellikle İtalya'ya gerçekleştirilen fındık ihracatının yeni sezonda daha da artacağının altını çizen Sevinç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sezon İtalya'da fındık rekoltesi çok düşük kaldı. O ülkede rekoltenin düşük kalması, Türkiye'nin ihracatını ve pazar payını çok artıracaktır. Aynı şekilde Azerbaycan ve Gürcistan'da da beklenen rekolte olmadı. Bütün bu gelişmeler Türk fındığının daha fazla ihraç edileceği anlamına gelmektedir."

Sevinç, son yıllarda Çin pazarında yaşanan gelişmelerin de yüz güldürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu pazarımız hızla büyüyor. Bu sezon Çin'e yapılan ihracatın 8-9 bin ton civarında kapanmasını bekliyoruz. Bu rakamın yeni sezonda 10-15 bin ton civarında olacağını düşünüyoruz. Ondan sonra da önü açık zaten. Çin pazarındaki gelişmeler sevindiriyor. Çin'i, yakın gelecekte Türkiye'nin fındık ihracatındaki yıldızlarından biri olarak görüyoruz. 30-40 yıllık rüya yavaş yavaş gerçekleşiyor."

Kaynak: AA