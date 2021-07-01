Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak

Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda stadyumlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci girişi yapılacağını açıklamasının ardından yüzde 50 kapasiteyle en fazla taraftarı stadına kabul edebilecek takım Galatasaray oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda stadyumlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci girişi yapılacağını açıklamasının ardından yüzde 50 kapasiteyle en fazla taraftarı stadına kabul edebilecek takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, yeni sezonda 26 bin 111 seyircisini stadında ağırlayacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında taraftarlara kapalı olan müsabakalar, TFF'nin aldığı kararla yeni sezonda yüzde 50 kapasiteyle seyirci girişine açıldı. 2021-2022 sezonunda taraftarlar stadyumlara geri dönecekken, dört büyüklerin stadyumlarının kapasiteleri ve hangi takımın kaç taraftarını stadyuma kabul edebileceği merak konusu oldu. Galatasaray yeni sezonda bu alanda lider durumda. Sarı-kırmızılı takımı 2021-2022 sezonunda toplam 26 bin 111 taraftarı stadyumda destekleyecek. Galatasaray'ı bu alanda Fenerbahçe 23 bin 917 kişi ile takip ederken, dört büyükler arasında yüzde 50 kapasitede en az taraftar desteğini ise 20 bin 391 kişi ile Trabzonspor alacak.

Dört büyüklerin stadyum kapasiteleri ve yeni sezonda yüzde 50 kapasiteye göre alabileceği taraftar sayıları şu şekilde:

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

2011'de açılan Türk Telekom Stadyumu, 52 bin 223 seyirci kapasitesine sahip. Sarı-kırmızılı takımı yeni sezonda korona virüs tedbirleri kapsamında toplam 26 bin 111 kişi desteklemek için stada girebilecek. Bu dört büyükler arasındaki en fazla sayı. Böylelikle yeni sezonda en fazla taraftar desteği de Galatasaray'da olacak.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu

47 bin 834 seyirci kapasiteli Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ise yeni sezonda en fazla seyircinin yer alabileceği ikinci stadyum. Yüzde 50 kapasitede toplam 23 bin 917 sarı-lacivertli taraftar Kadıköy'de takımını destekleyebilecek.

Vodafone Park

2016 yılında hizmete açılan Vodafone Park'ta normal şartlarda toplam 42 bin 590 seyirci müsabakayı takip edebiliyor. Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanacak olan yüzde 50 kapasitede ise siyah-beyazlı takımı 21 bin 295 kişi takip edebilecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena

Dört büyükler arasında yeni sezonda uygulanacak yüzde 50 kapasitede seyirci kabul edilmesinde en az taraftar desteğinin olduğu takım Trabzonspor oldu. 40 bin 782 seyirci kapasiteli Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da 2021-2022 sezonunda 20 bin 391 bordo-mavili taraftar takımını destekleyebilecek. - İSTANBUL

Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak
Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak
Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak
Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak
Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taraftarlara müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
Taraftarlara müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
Yeni sezonda statlara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak
Yeni sezonda statlara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak
TFF, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci...
TFF, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Seda Sayan Cem Yılmaz
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni sezonda en fazla taraftar desteği Galatasaray'da olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:58:45. #1.14#

title