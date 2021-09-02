Yeni sezonda balıklar tezgahlardaki yerini aldı

1 Eylül'de balık avlama sezonunun açılması ile balıklar tezgahlardaki yerini almaya başladı.

1 Eylül'de balık avlama sezonunun açılması ile balıklar tezgahlardaki yerini almaya başladı. Yeni sezon ile ilgili açıklama yapan Balıkçı Mehmet Boral, "Yağışlar tam balıkların büyüme zamanına denk geldi" dedi.

Geçen sezonun pandemiden dolayı sıkıntılı bir dönem olduğunu söyleyen Mehmet Boral, "Yeni sezon bütün balıkçı camiasına hayırlı olsun tabi halkımız da buna dahil. Balık tüketmeye gayret etsinler. Zaten geçtiğimiz dönem sıkıntılı bir dönemdi pandemiden dolayı. Balık, bağışıklığı daha da güçlendirdiği için vatandaşlarımızın balığı tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Balığı bol bol tüketsinler. Sezonumuz da 1 Eylül'den itibaren açıldı. Balık da bol görünüyor. Şu anda Karadeniz'de istavrit, barbunya ve palamut görünmeye başladı ilk günden itibaren. İnşallah devamı gelir. Keza Ege ve Akdeniz tarafında da mezgitgiller, mercan gibi balıklar görünmeye başladı. İnşallah ülkemizde bu gidişle yağışları almaya başlayacak ve ondan itibaren bu taraflara da gelecektir. Önemli olan denizlerin şu anda yağış alması. O da bizi memnun etti" dedi.

Boral yağışların zamanında geldiğini söyleyerek, "Yağışların geç kalması, balığın verim alamaması yani büyüyememesi anlamına gelir. Denizlere gelen yağış, balığın büyümesi, çoğalması anlamına gelir. Hele de kış döneminin başlangıcında kar ve yağmur denize düştüğü takdirde hem balık büyümüş hem de lezzetlenmiş olur. Geçen sene zaten yağışlarımız biraz gecikti, gecikince de balık tam istediğimiz randımanda olmadı, boyutlarına ulaşamadı ve büyüyemedi. İç kesime yağışın gelmesi balık için çok önemli değil. Bütün toprağın suya ihtiyacı var ama balığın büyümesi için tam zamanında yağmuru almaya başladık bu yıl ve inşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı. Fiyatların 10 TL ile 35 TL arasında değiştiğini fakat bolluk oldukça düşeceğini söyleyen Mehmet Boral, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Fiyatlar normal şimdilik. Zaten hamsinin başlamasını bu sıcaklarda bekleyemeyiz. Bundan 1 ay sonra tam randımanını bulur Karadeniz hamsisi. Hamsi türüne benzer sardalya çıkar. Ege ve Akdeniz'den sardalya çıkar. Sardalya da bu dönemde çok besleyici bir balıktır. Tüketiciler ille de hamsiye odaklanmasınlar. Mevsimine göre balık tüketsinler. Şu an sardalya türü 10-15 TL civarında başladı. Mezgit türleri 25-35 TL arasında ama bu fiyatlar sürekli böyle kalacak anlamına gelmiyor. Mesela sardalya bolluk zamanında 5 TL'ye kadar düşüyor. Mercan'ı 25 TL civarında satıyoruz. Balık ucuz olunca kötü olduğu anlamına gelmez. Bolluk döneminde balık ucuzlar o yüzden pahalı balık alınca iyi balık alındığını düşünmesin vatandaşlarımız. Az çıkan balık pahalı olur sürekli."

(Mükremin Kaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı