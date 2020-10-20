Yeni Sezon Tesettür Giyim Parçalarda Ne Gibi Yenilikler Var?
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Yeni Sezon Tesettür Giyim Parçalarda Ne Gibi Yenilikler Var?

20.10.2020 09:12 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:15
Yeni Sezon Tesettür Giyim Parçalarda Ne Gibi Yenilikler Var?

Tesettür giyim her giyim türünde olduğu gibi yıldan yıla ve sezondan sezon farklılık gösterebilen bir giyim çeşidi. Her sektör üreticilerinin ve moda bilirlerinin hazırladığı ve büyük markaların da beğenimize sunduğu farklı farklı kumaşlar ve çeşitler değişiklik gösteriyor.

Tesettür giyim kendi içinde oldukça değişkenlik gösterebilen bir alan. Durum böyle olunca her yıl farklı farklı ürünler ve sezondan sezona değişen parçalar tesettür severlerin zevklerine sunulmuş oluyor. Peki ya bu yıl tesettür giyimde neler var?

Yeni Sezon Tesettür Giyim Parçalarda Ne Gibi Yenilikler Var?

TOZ PEMBE RENKLER HAKİM

Bu yıl tesettür giyimde farklılıkların yılı özellikle renk anlamında yıllardır muhafazakar giyimi tercih eden kadınların ya da bu konuda üretim sağlayanların pek de alışık olmadığı pembe renk oldukça gündemde. Çiğ bir pembe olmasa da oldukça uçuk bir pembe severek kullanılıyor. Bu konuda tabularınızı yıkmayı ve farklılıklara kucak açmayı öğrenmelisiniz.

BEYAZ RENKLİ PANTOLONLAR

Pantolon tesettür giyimin elbette baş tacı. Ancak beyaz pantolon birçok insan için tabudur. Bir diğer yıkılması gereken tabu da beyaz pantolon modası olarak karşımıza çıkıyor. Hem kombinlemesi kola bir renk hem de oldukça şık duran bu pantolonlara bir şans verin. Sade bir kazak ve renkli bir şal ile oldukça fresh bir görünüm elde edebilirsiniz.

Yeni Sezon Tesettür Giyim Parçalarda Ne Gibi Yenilikler Var?

YARASA KOL TUNİKLER

Yarasa kol tunikler kafanızdaki bir diğer soru işareti olabilir. Ancak hiç de öyle olmasın. Yarasa kol tunikler nu yılın en iddialı ve dikkat çeken parçalarının başında. Kombinlemesi kolay ister şık isterseniz de daha spor kombinleyebilceğiniz bu tunikler sizin tarafınızdan verilecek bir şansı fazlasıyla hak ediyor.

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