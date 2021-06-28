Yeni sezon öncesi toplanan Göztepe, ilk çalışmasını yarın yapacak
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Yeni sezon öncesi toplanan Göztepe, ilk çalışmasını yarın yapacak

Yeni sezon öncesi toplanan Göztepe, ilk çalışmasını yarın yapacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu öncesi toplanan Göztepeli futbolcular, sezonun ilk çalışmasını yarın gerçekleştirecek.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu öncesi toplanan Göztepeli futbolcular, sezonun ilk çalışmasını yarın gerçekleştirecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde bir araya gelen teknik direktör Ünal Karaman ve sarı-kırmızılı futbolcuların Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.

Takımın sezonun ilk antrenmanını yarın tesislerde gerçekleştireceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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