Yeni sezon öncesi toplanan Göztepe, ilk çalışmasını yarın yapacak

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu öncesi toplanan Göztepeli futbolcular, sezonun ilk çalışmasını yarın gerçekleştirecek.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu öncesi toplanan Göztepeli futbolcular, sezonun ilk çalışmasını yarın gerçekleştirecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde bir araya gelen teknik direktör Ünal Karaman ve sarı-kırmızılı futbolcuların Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.

Takımın sezonun ilk antrenmanını yarın tesislerde gerçekleştireceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz