Yeni sezon için birçok esnaf kışlık ürünlerde indirim yapmaya devam ediyor

Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Eskişehirli esnaflar, kışlık ürünlerde fiyat indirimine giderken aynı zamanda yaz mevsimine yönelik hazırlıklara başladı.

Eskişehirli esnaflar, şimdiden vitrinlere indirim tabelaları asmaya başladı. Kışlık ürünlere yönelik taleplerin azalması sonucu birçok esnaf, yeni sezon için siparişler veriyor. Ürün çeşitlerinde ve bedenlerinde alternatiflerin kısıtlandığını belirten Nilüfer Karaboğa, "Giyim endüstrisi için kış sezonu sonu geldi diyebiliriz ve vatandaşların da montlara olan talebi yarı yarıya düştü. Bir aya kalmaz yeni sezon ürünleriyle birlikte vitrinler, tamamen değişecektir" diyerek durumu özetledi.

"İhtiyaç sahipleri şu iki haftayı iyi değerlendirmelidir"

Ürünlerdeki renklerin, bedenlerin ve çeşitlerin azaldığını ve ihtiyaç sahiplerinin şu iki haftayı iyi değerlendirmesi gerektiğini anlatan Karaboğa, "İndirim sezonundayız ve diğer esnaflar en geç Mart 15'e kadar ellerindekileri malzemeleri tüketmelidir. Müşteriler de talepleri doğrultusunda bu fırsattan faydalanabilir" diyerek yeni sezon ürünlere yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

"Bayanlarda ise 220 ile 250 arasında olan ürünlerimizi de aynı şekilde 100 lira civarında düşürdük"

Kış sezonu indirimlerinin, bot ve çizme fiyatlarına yansıdığını söyleyen Mete Mutluay, "Normal sezonda hakiki deri botların 250-270 lira arasında satıyoruz. Fakat şu an sezon sonu olduğu için 200 liraya kadar indirdik. Bayanlarda ise 220 ile 250 arasında olan ürünlerimizi de aynı şekilde 100 lira civarında düşürdük" dedi.

"Eskişehirliler, mevsimden dolayı yağmurlu havalarda giyilebilecekleri ürünlere yöneliyor"

Yaz mevsimine yönelik spor ayakkabıların yavaş yavaş depodan çıktığını vurgulayan Mutluay, yeni sezona yönelik hazırlıklardan da bahsetti. Murat Mutluay: "Eskişehirli vatandaşlar, artık bot ve çizmeden ziyade mevsimden dolayı yağmurlu havalarda giyilebilecekleri ürünlere yöneliyor ya da bir dahaki kış için yarı fiyatları kışlıklarla ilgileniyorlar." diye belirtti.

Ellerinde tek kalan veya sezon sonuna doğru değişikliğe icabet edecek olan ürünlerde indirim yaptıklarını söyleyen Eskişehirli, otuz yıllık esnaf Sedat Kazar, "Yüzde 50-60 civarında geri dönüş yapıyoruz. Mart ayının ilk haftası yazlıklar gelecektir" dedi. - ESKİŞEHİR