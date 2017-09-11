Yeni Sezon Alışverişim | Eylül 2017

Bu videoda sonbahar öncesi yeni sezon alışverişimde aldıklarımı gösterip görüşlerimi paylaştım. Her zamanki gibi ürünleri bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz. Videoda ayrıca internetten alışveriş ile ilgili görüşlerimi de paylaştım. Benim için tam aradığım ürünlerden daha fazlasını daha hızlı bulmak verimli oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz?



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