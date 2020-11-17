Yeni Sezon Abiye Modellerini Kucaklayın
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Yeni Sezon Abiye Modellerini Kucaklayın

17.11.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:29
Yeni Sezon Abiye Modellerini Kucaklayın

Abiyeler her sezon var olan ve her sezonda kendini yenileyen oldukça özel parçalardır. Durum böyle olunca da her türlü moda sektörü kendini bu yeni model abiyelere göre şekillendirir.

Özellikle tesettür giyim kendi içinde oldukça geniş perspektife sahip bir alan. Durum böyle olunca da bu sektörde de abiyeler yılın modası ve anlayışına göre şekil alıyor. Özellikle muhafazakar giyimin en önemli parçaları uzun elbiseler ve şallar pek çok noktada kendilerini modaya uydurmaya çalışıyorlar.

Yeni Sezon Abiye Modellerini Kucaklayın

RENKLİ ABİYELER OLDUKÇA REVAÇTA

Muhafazakar giyimde pek çok insan genelde renklerden uzak durur daha sakin parçalara yönelir. Ancak bu sene bu kalıplar yıkılacak. Yılın rengi olan lacivertin bol kullanımının yanı sıra bordo ve haki renkleri ve toz pembe, bebek mavisi renkleri de oldukça revaçta. Siz de dolabınıza bu renklerden birkaç parça edinin.

PAYETLERLE GÖZ ALICI GÖRÜNTÜLER

Bir kesim için asla kullanılmayacak olsa da, bir kesim için payetler abiye elbiselerin vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu noktada parlamaktan kaçmamak gerekiyor. Tabii yılın moda trendleri de oldukça etkili. Bu sene payetler abiyeler üzerinde oldukça etkin.

Yeni Sezon Abiye Modellerini Kucaklayın

TÜLLER İLE OLDUKÇA ZARİF BİR GÖRÜNTÜ YAKALAYABİLİRSİNİZ

Tül kullanımı tesettür giyimde oldukça tercih edilir. Son yıllarda ise bu durum tesettür abiyelere de kaydı. Tüller size oldukça elegan bir görüntü verirken sizin oldukça şık da görünmenizi sağlayacaktır.

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