Yeni Serious Sam oyunu geliyor
Serious Sam yayıncısı Devolver Digital, Twitter'dan önümüzdeki hafta Serious Sam oyunu gelebileceğinin imasında bulundu.
Yeni bir Serious Sam oyunu geliyor gibi görünüyor ve beklendiğinden daha erken gelebilir. Yayıncı Devolver Digital'in Twitter'dan attığı bir Tweet'te, oyunun önümüzdeki hafta duyurulacağını ve Ocak ayında piyasaya sürüleceğini öne sürdü.
Devolver Digital, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ya önümüzdeki hafta yeni bir Ciddi Sam oyunu duyurulsa ve bu ay piyasaya sürülseydi?" sözlerine yer verdi.
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Yeni bir Serious Sam oyununun çalışıyor olması hiç de şaşırtıcı değil: Devolver, 2020'de Croteam'i satın aldığında gelecek için "daha ciddi Sam oyunları" planlandığını söyledi. Ancak, neredeyse tam birikme eksikliği göz önüne alındığında, önümüzdeki üç hafta içinde yeni bir oyun çıkması beklenmedik bir hamleydi.
Ice. Cold. https://t.co/WNzbkb8ajI— Serious Sam (@SeriousSamIAm) January 7, 2022
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