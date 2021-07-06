Yeni Semt Pazarı hizmete başladı
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Yeni Semt Pazarı hizmete başladı

Yeni Semt Pazarı hizmete başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serdivan Köprübaşı Mahallesi 4060. Sokak'ta kurulan yeni semt pazarı vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Serdivan Köprübaşı Mahallesi 4060. Sokak'ta kurulan yeni semt pazarı vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Her hafta Pazartesi günü kurulacak semt pazarının Köprübaşı, Vatan ve Yazlık olmak üzere üç mahalleye hitap edebilecek şekilde planlandığı belirtildi. Pazarda; 22 adet yerel ürün tezgahı, 75 adet giyim-sebze-gıda ve balık ürünlerinin sergileneceği toplam 97 tezgahtan vatandaşlar alışveriş yapabilecek. Açılışın ilk günü Serdivan Belediyesi ekipleri ve oda temsilcileri pazar yerinde denetim gerçekleştirirken tezgahlarını açan esnaflara hayırlı işler dileğinde bulundu. Bölge sakinleri de kısıtlamaların kaldırılmasının ardından açılışı gerçekleşen ve hizmet vermeye başlayan pazara yoğun ilgi gösterdi. - SAKARYA

Yeni Semt Pazarı hizmete başladı
Yeni Semt Pazarı hizmete başladı
Yeni Semt Pazarı hizmete başladı
Yeni Semt Pazarı hizmete başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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