Yeni Seçilen Muhtarlara Görevleri ile İlgili Eğitim Semineri Verildi

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesinde Köy ve Mahalle Muhtarlarına yapmakla sorumlu oldukları bilgiler çerçevesinde toplantı düzenlendi.

Gökçebey Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu Köy İdaresinin bir yerel yönetim kuruluşu olduğunu yönetsel ve hukuksal yapılarını aktardı. Turpçu, "1982 yılında kabul edilmiş Anayasamızın 127'nci maddesin aldığını, Köy Muhtarlarının Yetkisini 442 sayılı köy kanunundan Mahalle muhtarlarının yetki ve sorumluluklarını 4541 sayılı yasalardan aldığını, Muhtarın Köy Tüzel Kişiliğinde Yönetimin Başıdır" dedi. Turpçu, Muhtar 24 saat görev esasına göre çalışan Köy yerleşim biriminin dirlik ve düzenini, gelişip kalkınmasını ve burada oturan halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan, kamu tüzel kişiliğine sahip bir mahalli idare (yerel yönetim) kuruluşu olduğuna değindi.

3194 Sayılı İmar konusu ve 2860 sayılı yardım toplama kanunu anlatıldı. İzzet Turpçu yaptığı konuşmasında, "442 Sayılı Köy Kanununa göre muhtarların yapmakla sorumlu oldukları köye ait işleri anlatıldı. Köy işlerinde tutulması zorunlu olan defterlerden karar defteri, gelir-gider defteri, demirbaş defterinin düzenli olarak tutulması, köy bütçelerinin zamanında mevzuata uygun olarak yapılması ve kesin hesap cetvelinin ocak ayı içinde düzenlenmesi, köyde yapılan işlere ait toplanan paraların ihtiyar heyeti kararı ile makbuz ve fatura karşılığında yetkili kişilerce yapılması gerektiğini, köylerde yapılan binaların 3194 Sayılı imar kanunu çerçevesinde plansız alanlar imar yönetmeliğine uygun şekilde köy ihtiyar heyeti kararı ile yapılması, köyde toplanan su paralarının su tarifesine uygun olarak alınması, köy ihtiyar heyeti tarafından sorumlu belirlenerek paranın toplanması, toplanan paraların sadece su işlerinde kullanılması, köy muhtarı izine ayrıldığında yerine kural olarak köy ihtiyar meclisinin birinci üyesini vekil etmesi gerektiği, birinci üyenin vekillik sorumluluğunu üstlenmemesi veya başka mazereti olması durumunda Kaymakamın uygun görüşü ile diğer üyelere vekalet verilebildiği, izine ayrılmak isteyen muhtarın, iznini geçireceği adres, vekalet edecek ihtiyar meclisi üyesinin adı soyadı ve kaç günlük izine ayrılmak istediğini dilekçe ile Kaymakamlığa bildirmesi gerektiği, Köy Muhtarlarının vatandaşları tarafından iletilen her türlü istek ve şikayetleri hakkında öncelikle konunun mevzuata uygun şekilde sonuçlandırılması, Köy Muhtarlarının köylerde yardım ile ilgili para toplanması halinde 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunun hükümlerine göre izin alarak toplanması, Köylere gelen kapıdan satışlar ve izinsiz para yardım toplanması konusunda vatandaşların dikkatli olmaları hususunda uyarılmaları ve Köylerde açılacak olan sondaj çalışmalarında izlenecek yollar gibi konular anlatılarak, soru cevap bölümü ile muhtarların aydınlatılması sağlanmıştır" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA