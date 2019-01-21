Yeni Sebze ve Meyve Halinde Satışlar Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Hal A.Ş. işbirliğiyle hayata geçirilen Toptan Sebze ve Meyve Halinde satışlar başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, Arifiye Aşağıkirazca'da yapımı tamamlanan Toptan Sebze ve Meyve Halinde satışların başladığını duyurdu. Bölgenin en modern ve nitelikli Hal Kompleksi'nin Sakarya'da bulunduğunu ifade eden Semih Bayraktar, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Yeni Hal Kompleksi'nin Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçirildiğini ifade eden Semih Bayraktar, "Devletimizin de yeni hal yasasında öngürüsü bu şekildeydi ve biz bu anlamda bir ilki şehrimizde gerçekleştirdik. 96 bin metrekarelik alan üzerinde 80 dükkanın yer aldığı tesisimizi tamamladık. Esnaflarımız Yeni Hal Kompleksi'nde hizmet sunmaya, satış yapmaya başladı" dedi.

Toptan Sebze ve Meyve Halinde başlayan satışların ardından şehir dışından da talebin olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Bayraktar, "Bölgenin en modern hali dolayısıyla cazibesini de arttırıyor. Şehir dışından hal kompleksine gelen konumu ve ulaşım akslarına yakınlığı ile ilgili memnuniyetlerini de ifade ediyor. İnşallah bu kompleksin şehrimiz tarım ve ekonomik tablolarına da olumlu yansımaları olacaktır. Hayırlı olmasını diliyor, tüm esnaflarımıza kolaylıklar temenni ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA