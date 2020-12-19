Yeni SEAT Leon 2021 AUTOBEST ödülüne layık görüldü
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Yeni SEAT Leon 2021 AUTOBEST ödülüne layık görüldü

19.12.2020 19:12 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:17
Yeni SEAT Leon 2021 AUTOBEST ödülüne layık görüldü

Yenilenen SEAT Leon, Avrupa’nın dört bir yanından gelen 31 gazeteciden oluşan AUTOBEST jürisi tarafından, Avrupa’da 2021 Yılının Satın Alınabilecek En İyi Otomobili ödülü olan AUTOBEST 2021’e layık görüldü.

Yenilenen SEAT Leon, Avrupa'nın dört bir yanından gelen 31 gazeteciden oluşan AUTOBEST jürisi tarafından, Avrupa'da 2021 Yılının Satın Alınabilecek En İyi Otomobili ödülü olan AUTOBEST 2021'e layık görüldü.

Marka daha önce 2017 yılında Ateca modeliyle de bu ödülü almayı başarmıştı.

Leon, bugüne kadar gerçekleşen 2,3 milyon adetlik satış adediyle de önemli bir başarıya imza attı. 2014 yılından bu yana İspanya'nın en çok satan otomobili olan Leon'un dördüncü nesli içi marka, gelmiş geçmiş en iyi Leon tanımlamasını kullanıyor.

Modelin başarısı 1.1. milyar Euroluk bir yatırıma dayanıyor. Bu yatırım otomobili, bağlantı, verim, dinamizm ve güvenlik alanlarında bir üst seviyeye taşırken, üretim tesisleri de bu sürece hazırlandı. Leon, Barselona'da tasarlandı ve geliştirildi.

Daha fazla teknoloji ve bağlanabilirlik özelliklerinin yanı sıra en güncel sürüş destek sistemlerinin entegre edilmesiyle kategorisinde en iyi otomobil haline gelen Leon, bağlantı, verim, performans ve güvenlik açısından ne kadar geliştiğini 2020 Euro NCAP'te kısa süre önce kanıtlanmıştı.

2001 yılından bu yana her yıl düzenlenen AUTOBEST Ödülü, Avrupa'nın en prestijli ödülleri arasında yer alıyor. Ödülü veren jüride yer alan 31 gazeteci, Kasım başı Avusturya'da gerçekleşen finalde, hibrit versiyon da dahil olmak üzere, SEAT Leon'un kapsamlı bir dizi test sürüşüne tabi tutmuştu.

Yeni SEAT Leon 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.

Kaynak: Carmedya.com

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