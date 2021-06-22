Yeni Sayıştay Başkanı Metin Yener oldu
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Yeni Sayıştay Başkanı Metin Yener oldu

Yeni Sayıştay Başkanı Metin Yener oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimle Sayıştay Başkanlığına Metin Yener seçildi.

TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimle Sayıştay Başkanlığına Metin Yener seçildi.

TBMM Genel Kurulu Sayıştay Başkanı'nı belirlemek için toplandı. Sayıştay Başkanlığı seçimi için 5 kişilik tasnif komisyonu oluşturuldu. Daha sonra yapılan kapalı oylamada Metin Yener ve Mehmet Aksoy Sayıştay Başkanlığı için yarıştı. Metin Yener 255 oyla Sayıştay'ın yeni Sayıştay Başkanı oldu. Yener, 5 yıl Sayıştay Başkanlığını yürütecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener seçildi
Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener seçildi
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