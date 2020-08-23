Yeni, SAT, süratli devriye botu ve Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu
Yeni sat botu ve suratli devriye botu tanıtım filmi Acil Mudahale ve Dalis Egitim Botu tanıtım filmi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yeni, SAT-süratli devriye botu-Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı.
23.08.2020 15:26 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:07
Yeni sat botu ve suratli devriye botu tanıtım filmi
Acil Mudahale ve Dalis Egitim Botu tanıtım filmi
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yeni, SAT-süratli devriye botu-Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı.
Kaynak: AA