Yeni, SAT, süratli devriye botu ve Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Yeni sat botu ve suratli devriye botu tanıtım filmi Acil Mudahale ve Dalis Egitim Botu tanıtım filmi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yeni, SAT-süratli devriye botu-Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı.

Yeni sat botu ve suratli devriye botu tanıtım filmi Acil Mudahale ve Dalis Egitim Botu tanıtım filmi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yeni, SAT-süratli devriye botu-Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı. Kaynak: AA