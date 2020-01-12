Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
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Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca Su Altı Taarruz (SAT) Timleri'nin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması için geliştirilen yeni SAT botunun ilkinin, 2019'un son günlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği, ikincisinin de bu yıl teslim edileceği açıklandı.

12.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:12
Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca Su Altı Taarruz (SAT) Timleri'nin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması için geliştirilen yeni SAT botunun ilkinin, 2019'un son günlerinde 'na teslim edildiği, ikincisinin de bu yıl teslim edileceği açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "SAT timlerimizin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması ve SAT timinin emniyetinin ateş desteği sağlanarak tesis edilmesi için Yonca-Onuk Tersanesi tarafından geliştirilen, yeni SAT botumuzun ilki 2019'un son günlerinde DZKK'ya teslim edildi. İkincisi bu yıl teslim edilecek" denildi.

Görüntü dökümü:

-Yeni SAT botunun görüntüsü

-Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklaması

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA
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