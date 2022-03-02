Yeni Şarkısıyla Müzik Piyasasına Giriş Yaptı

Daha önce çıkardığı "Sevgisiz Olmaz" TRT Market Solo Albümünün yanı sıra albümü ve "Gece Gözlüm" maxi single çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı Melda Kuyucu Kılıç , pandemiden dolayı uzun bir süredir ayrı kaldığı müzik piyasasına konsept özelliği olan "Acelem var " Albümü'nün tüm beste ve güftesi Sami Samancıya aittir. 5 şarkılık konsept albüm yapan Melda Kuyucu Kılıç'ın müzik direktörlüğü ve Aranjörlüğünü Murat Süngü yaptı. Yönetmenliğini Halil Güzel'in yaptığı çıkış şarkısı olan" Aşk Yarası" şarkısının klibi dijital platformlarda yayında.

BEKLEMEYE DEĞDİ

Uzun bir aradan sonra müzik piyasasına güzel bir giriş yapan Başarılı sanatçı Melda Kuyucu Kılıç, 3'üncü albümü için kendisine gelen yorumlardan duyduğu memnuniyeti de şu sözlerle dile getirdi: "Albümdeki 5 şarkının 5'i de herkese hitap ediyor. Aldığım güzel yorumlar, bunca yorgunluğa, emeğe değdiğini gösteriyor. Sosyal medya üzerinden benimle iletişime geçen tüm sevenlerime çok teşekkür ediyorum."

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