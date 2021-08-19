Yeni şarkısı için müjdeyi veren VAYPİER, hayranlarını heyecanlandırdı
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Yeni şarkısı için müjdeyi veren VAYPİER, hayranlarını heyecanlandırdı

Yeni şarkısı için müjdeyi veren VAYPİER, hayranlarını heyecanlandırdı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Türkiye'nin son dönemlerde yetiştirdiği genç müzisyenler arasında yer alan VAYPİER'in yakın zamanda hayranları ile buluşturmaya hazırlandığı yeni şarkı büyük heyecan yarattı.

Son zamanlarda birçok müzik dalında ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken VAYPİER, yakında çıkacak olan "Kıskanç" adlı şarkısı için kolları sıvadı.

"MÜZİK YAPARKEN RUHUN GIDASI OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM"

Yakın zamanda Türkiye'nin büyük platformunda dağıtıma girecek şarkısı için heyecanlı olduğunu ifade eden VAYPİER, "Müziğe olan tutkumu bir çok kişi bilir. Müzik yaparken ruhun gıdası olduğunu hissedebiliyorum ve boş zamanlarımda güzel söz, beste çıkarıp gündeme bahsetmeye çalışıyorum. Günlük aktivitem haline geldiği için bu durumdan mutluyum. Önce aileme ve sonra arkamda bana aile olan takipçilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan genç şarkıcının sosyal medya hesabından yayınladığı yeni şarkısının fragman hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Yeni şarkısı için müjdeyi veren VAYPİER, hayranlarını heyecanlandırdı - Haberler Magazin
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