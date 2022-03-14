Yeni şarkısı büyük beğeni topladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni şarkısı büyük beğeni topladı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
 - Güncelleme:
Yeni şarkısı büyük beğeni topladı

Azka Müzik etiketiyle yılbaşında yayınladığı 'Gel Bi Yanıma' isimli şarkısı dijitalde milyonlar dinlenen Ufuk Çakır, yeni şarkısı 'Sev Diye'yi dinleyicisi ile buluşturdu.

Azka Müzik etiketiyle yılbaşında yayınladığı 'Gel Bi Yanıma' isimli şarkısı dijitalde milyonlar dinlenen Ufuk Çakır, yeni şarkısı 'Sev Diye'yi dinleyicisi ile buluşturdu.

Sözü ve bestesi sanatçının kendisine ait olan şarkı 11 Mart Cuma günü dinleyiciyle buluştu. Farklı tarzı ve yorumu ile dikkat çeken Ufuk Çakır'ın 'Sev Diye' şarkısının düzenlemesi Okan Akı, klip yönetmenliğini ise Oktay Bingöl gerçekleştirdi.

Ufuk Çakır, "Yazdığım duygusal şarkılarla kendi hikayemi anlatmaya devam ediyorum. şarkınızın hiç tanımadığınız birinin benzer duygularını anlatması ve o kişiye dokunması müthiş bir his. Benzer hikayeleri yaşayanlara şarkılarımla eşlik ediyorum, ve benim hikayem çok uzun. Eşlik edeceğim çok şarkım var" dedi.

Video klibi Azka Müzik Youtube kanalında yayınlanıyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Şarkı, Müzik, Cuma, Mart, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title