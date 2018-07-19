Yeni Sanayi ve Karapınar Mahallelerinde Asfalt Hazırlığı Yapılıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yeni Sanayi ve Karapınar mahallerinde asfalt hazırlığı yapmaya başladı.

Daha önce birçok mahallede gerçekleştirilen çalışmalara son olarak Yeni Sanayi Mahallesi ile Karapınar Mahallesindeki sokaklarda gerçekleştirilmeye başlayan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallenin büyük kısmında freze çalışmalarını tamamladı.

Gerçekleştirilen asfalt öncesi kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından döşenecek olan asfaltla mahallenin birçok sokağının yeni asfalta kavuşmuş olacağını dile getiren mahalle sakinleri, Adıyaman Belediyesine teşekkür etti. - ADIYAMAN