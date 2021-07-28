YENİ SANAYİ MAHALLESİ'NDE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMASI
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Yeni Sanayi Mahallesinde kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Yeni Sanayi Mahallesinde kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Yeni Sanayi Mahallesindeki gerçekleştirdiği kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Mahallede devam eden kaldırım döşeme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyleyen yetkililerimiz, çalışmaların ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yapılacağını dile getirdi.
Çalışmalardan büyük memnuniyet duyan mahalle sakinleri ise Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ve ekiplerimize teşekkür etti.
Kaynak: Habermetre