Yeni sanat sezonu için sıkı Kovid-19 önlemleri alındı
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Yeni sanat sezonu için sıkı Kovid-19 önlemleri alındı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, açık hava mekanlarında yaptıkları etkinliklerle sanat faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Yeni sanat sezonu için sıkı Kovid-19 önlemleri alındı
12.08.2020 13:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:31

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, açık hava mekanlarında yaptıkları etkinliklerle sanat faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Ankara İrfan Şahinbaş Yerleşkesi Açık Hava Yaz Tiyatrosunda seyircinin karşısına çıktıklarını anlatan Yavuz, tiyatroseverlerin birbirinden güzel ve önemli oyunlarla buluşacağını belirtti.

Geçen hafta Ankara Devlet Tiyatrosunun "Anna Karenina" oyununun sahnelendiğini, 13-15 Ağustos'ta ise Sivas Devlet Tiyatrosu yapımı "Kendime Kıyamam"ın seyircilerle buluşacağını dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"20-22 Ağustos'ta Ankara Devlet Tiyatromuzun başarılı ve ses getiren oyunu 'Reis Bey' ve sonrasında 'Anna Karenina' oyunumuz 27-29 Ağustos'ta yeniden sahnelenecek. Restorasyonunu tamamladığımız Bodrum Kaleiçi'nde açık hava etkinlikleri kapsamında temmuz ve ağustosta Bakanlığımız sanat kurumları sanatçılarının konserleri de yerli ve yabancı misafirlerimizin beğenisine sunulmakta. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyetini sürdüren Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğumuz, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiği Sema Mukabeleleri'ne yeniden başladı. Her cumartesi saat 19.00'da Konya Mevlana Kültür Merkezi açık sema alanında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyularak etkinliğimiz devam ediyor."

İstanbul'da Arkeoloji Müzesi bahçesinde yaz konserleri düzenlediklerini bildiren Yavuz, "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yaptığı Beyoğlu Talimhane Sahnesi'nde ağustos-eylül boyunca açık havada konser, tiyatro ve opera gösterileri olacak." dedi.

Yeni sanat sezonunda dijital bilet uygulamasına geçilecek

Bakan Yardımcısı Yavuz, 1 Eylül'de açılacak yeni sanat sezonunun hazırlıklarının da devam ettiğini söyledi.

Yeni sanat sezonunda salgın dolayısıyla alınan tedbirlere ilişkin bilgi veren Yavuz, "Açık hava mekanlarını kullanmaya devam edeceğiz ve az sayıda salonumuzu da kullanıma açacağız. Salonlarımızda tüm tedbirleri aldık. Oyun öncesi seyircilerin bilet satışı ve kontrolünden başlayarak salona girişleri kontrollü biçimde sağlanacak. Özel bilet kabinleri, ateş ölçümleri, QR kodlu bilet ve dijital bilet uygulaması gibi önlemlerle tedbirlerimizi almış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Sanat Cepte uygulamasıyla gişelere gidilmesine gerek kalmadı"

Sanat Cepte uygulamasının kullanımda olduğunu anımsatan Yavuz, şunları kaydetti: "Uygulama sayesinde sanatseverlerimizin gişelere gitmesine de gerek kalmayacak. Herkes uygulamayı indirip kolaylıkla etkinlik programlarımıza erişebilecek ve dijital biletlerini kolaylıkla temin edebilecek. Elbette maske, mesafe ve temizlik önlemleri çerçevesinde daha az seyirciye daha az kadrolu oyunları sergilemiş olacağız.

Perde aralarında kantin ve tuvalet ihtiyaçlarının güvenli şekilde sağlanması için araların uzatılması dahil önlemlerimiz olacak. Temsiller öncesi ve arasında seyircimizi de uyarmaya devam edeceğiz. Küçük ve havalandırma sistemi yeterli olmayan sahneler pandemi bitimine kadar hizmet vermeyecek. Sanatseverlerimizin bu dönemde sanattan uzak kalmamaları için tüm tedbirleri hayata geçirmiş durumdayız. İnşallah pandemi bitiminde de büyük yapımların temsillerini başlatmış olacağız."

Kaynak: Hürriyet

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