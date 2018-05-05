Yeni Samsung Pro Endurance Microsd, Kesintisiz Video Kaydı İçin!
Samsung Pro Endurance Serisi MicroSD Kart Modellerini Duyurdu Samsung'un en yeni MicroSD Kart Serisi 43 bin saatlik bir video kaydı vaat ediyor.
Samsung Pro Endurance Serisi MicroSD Kart Modellerini Duyurdu
Samsung'un en yeni MicroSD Kart Serisi 43 bin saatlik bir video kaydı vaat ediyor. Yeni Samsung Pro Endurance MicroSD, 43 Bin Saatten fazla Video Kaydı vaat Ediyor.
MicroSD kart bir çok akıllı telefon için harika bir depolama alanı çözümü olarak kullanılmaya devam ediyor. Peki Dash Kamera veya evinizdeki güvenlik sistemleri için daha uzun bir kayıt imkanı sağlayacak bir modele ne dersiniz.
Samsung Pro Endurance MicroSD Kart Modelleri sürekli yazma için tasarlanmış ve kesintisiz video kaydı için mükemmel bir çözüm vaat ediyor. Yeni Samsung Pro Endurance microSD serisinin diğer "hız odaklı" kartlardan yaklaşık 25 kat daha uzun sürdüğü bildirildi ve 128 GB'lık modelde 43.800 saate kadar 1080p video kaydı imkanı sunduğu belirtiliyor.
Bu Neredeyse 5 Yıllık Durmadan Çalışabilmesi Demek!
Bu sürede kameranın farklı sebeplerden durması ihtimali daha yüksek. Tüm MicroSD kartlar su, sıcaklık, mıknatıs ve X-ray'e karşı dirençlidir. Daha büyük formatı kullanan kameralar ve kart okuyucular için tam boyutlu bir SD kart adaptörü ile birlikte gelecek.
Yeni Samsung Pro Endurance MicroSD Fiyatları
Samsung Pro Endurance 32GB 25$,
Samsung Pro Endurance 64GB 45$,
Samsung Pro Endurance 128GB ise 90$.
Category
Samsung PRO Endurance
Capacity
128GB
64GB
32GB
FHD Recording
43,800 hours
26,280 hours
17,520 hours
Form Factor
microSDHC™ and microSDXC™
Read/Write Speeds
Sequential read speeds up to 100MB/s,
Sequential write speeds up to 30MB/s
Bus Speed Mode
UHS-I
4-Proof Features
Waterproof (IEC 60529, IPX7), Temperature proof, X-ray proof, Magnetic proof
Warranty
Five (5) Year Limited Warranty
Three (3) Year Limited Warranty
Two (2) Year Limited Warranty
Operating Temperatures
From -25ºC to 85ºC[1]
PRO Endurance hafıza kartları 128 GB model için 449 TL, 64GB model için 229 TL ve 32GB model için 129 TL'den başlayan tavsiye edilen satış fiyatlarıyla satışa sunuluyor.
Samsung
https://www.teknotalk.com/yeni-samsung-pro-endurance-microsd-kesintisiz-video-kaydi-icin-63572/