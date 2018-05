Yeni Samsung Pro Endurance Microsd, Kesintisiz Video Kaydı İçin!

Samsung Pro Endurance Serisi MicroSD Kart Modellerini Duyurdu



Samsung'un en yeni MicroSD Kart Serisi 43 bin saatlik bir video kaydı vaat ediyor. Yeni Samsung Pro Endurance MicroSD, 43 Bin Saatten fazla Video Kaydı vaat Ediyor.

MicroSD kart bir çok akıllı telefon için harika bir depolama alanı çözümü olarak kullanılmaya devam ediyor. Peki Dash Kamera veya evinizdeki güvenlik sistemleri için daha uzun bir kayıt imkanı sağlayacak bir modele ne dersiniz.

Samsung Pro Endurance MicroSD Kart Modelleri sürekli yazma için tasarlanmış ve kesintisiz video kaydı için mükemmel bir çözüm vaat ediyor. Yeni Samsung Pro Endurance microSD serisinin diğer "hız odaklı" kartlardan yaklaşık 25 kat daha uzun sürdüğü bildirildi ve 128 GB'lık modelde 43.800 saate kadar 1080p video kaydı imkanı sunduğu belirtiliyor.

Bu Neredeyse 5 Yıllık Durmadan Çalışabilmesi Demek!



Bu sürede kameranın farklı sebeplerden durması ihtimali daha yüksek. Tüm MicroSD kartlar su, sıcaklık, mıknatıs ve X-ray'e karşı dirençlidir. Daha büyük formatı kullanan kameralar ve kart okuyucular için tam boyutlu bir SD kart adaptörü ile birlikte gelecek.

Yeni Samsung Pro Endurance MicroSD Fiyatları

Samsung Pro Endurance 32GB 25$,

Samsung Pro Endurance 64GB 45$,

Samsung Pro Endurance 128GB ise 90$.

Category

Samsung PRO Endurance

Capacity

128GB

64GB

32GB

FHD Recording

43,800 hours

26,280 hours

17,520 hours

Form Factor

microSDHC™ and microSDXC™

Read/Write Speeds

Sequential read speeds up to 100MB/s,

Sequential write speeds up to 30MB/s

Bus Speed Mode

UHS-I

4-Proof Features

Waterproof (IEC 60529, IPX7), Temperature proof, X-ray proof, Magnetic proof

Warranty

Five (5) Year Limited Warranty

Three (3) Year Limited Warranty

Two (2) Year Limited Warranty

Operating Temperatures

From -25ºC to 85ºC[1]

PRO Endurance hafıza kartları 128 GB model için 449 TL, 64GB model için 229 TL ve 32GB model için 129 TL'den başlayan tavsiye edilen satış fiyatlarıyla satışa sunuluyor.

