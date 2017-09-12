Yeni Samsung Gear VR Türkiye'de Satışa Çıkıyor

Yeni Gear VR ile gelen kontrol cihazı, ergonomik ve yuvarlak hatlı tasarımı sayesinde tek elle rahat bir kullanım sağlıyor. Kontrol cihazının üzerinde yer alan Ana Ekran, Ses ve Geri tuşları sayesinde kullanıcılar ihtiyaç duyabilecekleri fonksiyonlara kolayca ulaşabiliyor.

Yeni Gear VR; kapsamlı bir izleme deneyimi için 101 derece FOV'a (Görüş Alanı) sahip 42mm'lik lensler ve hareketli görüntüye bağlı olarak ortaya çıkabilen baş ağrısını en aza indirmek için geliştirilmiş teknolojisi ile geliyor. Kontrol cihazına sahip yeni Gear VR, dâhili dönüştürücüsüyle hem mikro USB hem de USB Type-C destekliyor. Gear VR ayrıca, kullanılmadığı zamanlarda kumandayı taşımak için başlık üzerinde bir kayışa da sahip.

İlk olarak Samsung'un mobil ve aksesuar online mağazası olan http://samsungwa.com.tr/ adresinde 12 Eylül tarihinden itibaren satışa çıkacak olan yeni Samsung Gear VR'ın tavsiye edilen satış fiyatı ise 449 TL olarak belirlendi.

Samsung Gear VR'nin en son sürümünün uyumlu olarak çalıştığı modeller arasında; Galaxy Note8, S8+, S8, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6 ve S6 edge bulunuyor.

