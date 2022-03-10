Yeni Samsung Galaxy S22 serisinin ön satış dönemine kullanıcılardan yoğun ilgi

Samsung'un kullanıcıları yaratıcılık ve kendilerini ifade etme konusunda destekleyen, yapay zeka (AI) destekli profesyonel düzey çekim özelliklerine sahip yeni Galaxy S22 serisine Türkiye'de ilgi yoğun oldu.

Samsung açıklamasına göre, markanın şimdiye kadar geliştirdiği en iyi akıllı kameraya sahip S22 serisi, bir önceki seriye kıyasla 3 katı fazla müşteri tarafından tercih edildi. Kullanıcılardan yoğun talep gören S22 serisinin ön satış döneminin bitimine sayılı gün kalırken, seriye olan talep de artmaya devam ediyor. Ön satış dönemi 13 Mart Pazar günü 23.59'da sona erecek. Bu dönemin sona ermesiyle S22 Ultra ile bu ön satış döneminden faydalanan tüketicilere sağlanan Watch4, S22+ ve S22 ile verilen Buds2 hediye fırsatları da sona ermiş olacak.

Galaxy S22, Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB hafıza seçeneği ve 8GB RAM özelliğiyle 14 bin 499 TL'den, 22+ ise Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB ile 256GB hafıza seçenekleri ve 8GB RAM özelliğiyle 18 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Galaxy S22 Ultra ise 22 bin 999 TL'den başlayan satış fiyatıyla Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy renk alternatifleri, 128GB, 256GB ve 512GB hafıza seçenekleri, 8GB ve 12GB RAM özellikleri ile satışa çıkacak.

"S22 serisinin böylesi yoğun bir ilgi görmesinden memnuniyet duyuyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir, "Samsung olarak, bugüne kadarki en üst düzey Galaxy S serisi deneyimi sunan yeni Galaxy S22 serisini kısa bir süre önce Türkiye'deki kullanıcılarımızla buluşturduk. Seri, ön satışa sunulmasıyla birlikte gerçekten de kullanıcılardan yoğun bir ilgi gördü. Galaxy S22 serisi, ön satış sürecinde bir önceki seriye kıyasla kullanıcılardan 3 kat fazla talep aldı. S22 serisinin böylesi yoğun bir ilgi görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Samsung olarak, müşterilerimize inovasyonun geldiği son noktayı onların hayatını kolaylaştıracak şekilde aktarmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.