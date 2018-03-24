Yeni Samsung Exynos 7 9610, Derin Öğrenme Özellikleri Geliştirildi

Samsung'un Yeni Exynos 7 9610 İşlemcisi, Derin Öğrenme Özelliklerini Geliştirildi.



Samsung Orta Sınıf Telefonlarda Fotoğraf Çekmeyi Artıracak İşlemci Duyurdu. Yeni Samsung Exynos 7 9610 Çipi, Derin Öğrenme Görüntü Özellikleri Geliştirildi.

Samsung'un en yeni uygulama işlemcisi (AP), orta kademe telefonlarda fotoğraf çekmeyi önemli ölçüde artıracak şekilde yeniden geliştirildi. Exynos 7 9610 derin öğrenme görüntü özelliklerini arttırdı. Yeni geliştirilen özellikler yüzünden fotoğraf makinesine bakmıyor olsanız bile; resimlerdeki yüzleri saç ve şapka kullansalar bile tanıyabilir.

Yeni Exynos 7 9610 Performans İyileştirmeleri!

Yeni Uygulama İşlemcisi ayrıca, tek kamera dışa odaklanmayı ve düşük ışıkta çekilen görüntüleri daha iyi hale getirir. 4K 480 fps yavaş çekim desteği de getiriyor. Bu görüntüleri bir önceki modelden "Exynos 7 7885" ten 1.6 kat daha hızlı gerçekleştiriyor.

Performans tarafında ise, 8 çekirdekli işlemci üzerinde; 4 Cortex-A73 2.3 Ghz hızında ve 4 adette 1.6GHz Cortex-A53 işlemcileri hızlı bir şekilde uygulama yüklemek ve birden fazla görevi aynı anda çalıştırmak i çin adanmış işlemciler var.

Grafik tarafında ise GPU; Bifrost tabanlı ARM Mali-G72 bulunuyor ve daha gerçekçi ve sürükleyici grafikler beklenebilir.

İçerisindeki Entegre LTE Modem saniyede 600 MBps Download, 150 Mbps Uplink hızına sahip; ayrıca Bluetooth 5 ve dört modlu global navigasyon sistemi bir dizi kablosuz özellik ile birlikte geliyor.

Exynos 7 9610 işlemcisine sahip orta kademe akıllı telefonlar çoğunlukla Çin pazarına yönelik olsa da; orta kademe akıllı telefonlar için iyi bir sıçrama yaratacak. Yeni işlemciler bu yılın ikinci yarısında üretilmeye başlanacak.

Businesswire

https://www.teknotalk.com/samsung-yeni-exynos-cipi-62811/