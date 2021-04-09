Yeni Şakran'da yollar yenileniyor
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Yeni Şakran'da yollar yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yeni Şakran'da yollar yenileniyor

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Şakran'da belediye ekipleri, doğal gaz alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan yollara kilit parke taşı döşemesi yapıyor.

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İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Şakran'da belediye ekipleri, doğal gaz alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan yollara kilit parke taşı döşemesi yapıyor.

Aliağa Belediyesi, cadde ve sokaklarda yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, İzmirgaz'ın Yeni Şakran'da başlatmış olduğu doğal gaz altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollara kilit parke taşı döşüyor. Yeni Şakran genelinde 95 bin metrekare kilit parke taş döşemesi yapan ekiplerin, ana cadde ve arterlerin yenilenmesinin ardından ara sokakların tamir ve bakım çalışmalarını da yapacağı ifade edildi.

Yeni Şakran Mahallesi'ndeki çalışmalara hava şartlarının el verdiği ölçüde devam ettiklerini belirten Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Engin Memiş, "Yeni Şakran'da İzmirgaz'ın yapmış olduğu doğal gaz alt yapı çalışmalarından sonra Aliağa Belediyesi olarak yol düzenleme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kış aylarında yağışlardan dolayı çalışmalarımız yavaşlamıştı. Havaların düzelmeye başlamasıyla birlikte hızımızı arttıracağız. Yol düzenleme çalışmalarımız yaz ayıyla birlikte daha da yoğun olacak. Vatandaşlarımızdan doğal gaz geçen yerde abonelik başvurularını bir an önce yapmalarını rica ediyoruz. Doğal gaz işleri bitmeden yolları düzenleyemiyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda hızlı davranmalarını bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Yeni Şakran'da yollar yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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