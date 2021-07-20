Yeni Şakran'da isteyen pazarcı tezgah kurabilecek

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, bayram günlerine denk gelen pazar yerlerinin kurulmayacağını ancak cuma günleri kurulan Yeni Şakran pazarında isteyen pazarcı esnafının tezgah açabileceğini belirtti.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, bayram günlerine denk gelen pazar yerlerinin kurulmayacağını ancak cuma günleri kurulan Yeni Şakran pazarında isteyen pazarcı esnafının tezgah açabileceğini belirtti.

Aliağa Belediyesi 20-21-22 ve 23 Temmuz tarihlerinde kutlanacak Kurban Bayramı'nda vatandaşlarının huzur ve esenliği için tüm tedbirlerini aldı. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, bayram süresince 24 saat esasıyla görevinin başında olacak. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, bayram günlerine denk gelen pazar yerlerinin kurulmayacağını ancak cuma günleri kurulan Yeni Şakran pazarında isteyen pazarcı esnafının tezgah açabileceğini söyledi. Buna göre bayramın 2. gününe denk gelen Yeni Mahalle kapalı pazarı ve bayramın 4. gününe denk gelen Helvacı kapalı pazarı açılmayacak. Bayram bitiminde cumartesi günü Atatürk Mahallesi kapalı pazar yeri hizmet verecek. Bayram süresince görevlerinin başında olacaklarını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Ekiplerimiz kesim yeri haricinde kurban kesilmesine izin vermeyecek. Zabıta ve veteriner ekipleri bayram sonuna dek denetimlerine aralıksız devam edecek. Ayrıca rutin olarak yaptığımız unlu mamul işletmeleri, fırın ve marketlere yaptığımız denetimleri de sürdüreceğiz. Vatandaşlar bayram süresince istek, öneri ve şikayetlerini Alo 153 Hilal Masa hattını arayarak ya da 0530 277 2222 No'lu mobil mesaj hattına mesaj göndererek bizlere iletebilecek" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı