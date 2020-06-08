Yeni sağlık tesislerine yerli üretim röntgen cihazı "Yerli Malı Belgesi"ne sahip tek röntgen üreticisi olan Dinamik Röntgen firmasındaki röntgen cihazlarının görüntülenmesi Adreslere teslim edilmek üzere paketlenmiş röntgen cihazları Araçlara yüklenen röntgen cihazları Yeni sağlık tesislerine yerli üretim röntgen cihazı Kovid-19 salgını...

"Yerli Malı Belgesi"ne sahip tek röntgen üreticisi olan Dinamik Röntgen firmasındaki röntgen cihazlarının görüntülenmesi

Adreslere teslim edilmek üzere paketlenmiş röntgen cihazları

Araçlara yüklenen röntgen cihazları Yeni sağlık tesislerine yerli üretim röntgen cihazı

Kovid-19 salgını sonrasında yapımı tamamlanan ya da karantina merkezine dönüştürülen hastanelerin de yer aldığı tesislere yerli ve milli imkanlarla üretilen 15 röntgen cihazı kuruldu

Yerli üretici Dinamik Röntgen, söz konusu dönemde 20 röntgen sistemi ihracatı gerçekleştirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yapımı tamamlanan ya da karantina merkezine dönüştürülen hastanelerde yerli üretim röntgen cihazları tercih edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'de "Yerli Malı Belgesi"ne sahip tek röntgen üreticisi olan Dinamik Röntgen, mevcut ürünlerinin yerlilik oranını artırmaya yönelik faaliyetler yürütürken, salgın sonrasında artan talebi karşılamak için çalışmalar yapıyor.

Yeşilköy, Sancaktepe ve Hadımköy'de yapımı tamamlanan acil durum hastaneleri ve Mardin Ömerli'deki gibi karantina hastanesine dönüştürülen tesisler ve diğer hastaneler için 1 hafta gibi kısa sürede yerli ve milli imkanlarla üretilen 15 dijital röntgen cihazı teslim edildi.

Yerli üretici Dinamik Röntgen, söz konusu dönemde 20 röntgen sisteminin ihracatını gerçekleştirdi.

Firmanın Genel Müdürü Muhammed Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde yerli tıbbi cihaz sektörünün ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde gece-gündüz demeden risklere rağmen cihazların üretim ve kurulumunu tamamladıklarını belirten Demirel, sağlık sektörünün verdiği mücadeleye destek olmaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Demirel, dijital ve analog röntgen cihazlarının tasarım ve üretimine yönelik faaliyet gösterdiklerini ve ürettikleri cihazlara yerli malı belgesi aldıklarını ifade ederek, Röntgen Tüpü ve Flat Panel Dedektörü gibi dışa bağımlı olunan bazı parçaların yerli olarak üretilmesinin bu alanda ülkeye önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kapasite artırıldı

Türkiye'de 400'ün üzerinde referansları bulunduğunu ve dünyada da Honduras, Gambiya, Vietnam, Sırbistan gibi 20'nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini veren Demirel, Orta Amerika, Afrika, Avrupa ülkelerine, Türk cumhuriyetlerine ve Orta Doğu'ya ihracat gerçekleştirdiklerini aktardı.

Demirel, dünya genelinde salgın süresince önlük, maske gibi koruyucu malzeme taleplerinin devam ettiğini ve benzer taleplerin röntgen cihazları için de olduğunu belirterek, gelecekte başta Türkiye olmak üzere artan ihtiyaca cevap verebilmek için kapasite artışına gittiklerini söyledi.

Yüksek çözünürlükle teşhiste kolaylık

Kovid-19'un yarattığı olumsuzlukların tedavisi ve takip süreçlerinde akciğer taramalarının önemine değinen Demirel, şunları kaydetti:

"Sahra hastaneleri ve mobil sağlık tarama araçlarında akciğer taramalarında kullanılmak üzere özel olarak bir cihaz tasarladık. Cihaz, 9 mega piksellik yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi elde ederek virüs veya diğer hastalıkların teşhisinde büyük kolaylık sağlıyor. Bu cihazlar için tasarımı ve yazılımı dahil olarak ürettiğimiz 100 kHz'lik yüksek frekanslı x-ray jeneratörlerini de sisteme entegre ederek yerlilik oranımızı yüzde 65'in üzerine çıkarmayı hedeflemekteyiz. Bu cihazdan da yıllık 200 adetin üzerinde üretebilmek kapasitesine sahibiz. Hastaya göre otomatik olarak merkezlenen ve 100 kHz'lik yüksek frekans değeri sayesinde 1 milisaniye gibi çok kısa zaman içinde görüntü elde eden cihazlarla hastaların radyasyona maruz kalma süresini en aza indiriyoruz. Söz konusu cihazlarla günde 600-700 çekim yapılabiliyor. Gelişmeler bize göstermekte ki teknoloji ve bilgiyi elinde bulunduranlar geleceğe yön verenler olacak. Biz de bulunduğumuz sektörde bu anlayışla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA