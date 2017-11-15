Yeni Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge Personeliyle Tanıştı

Osmangazi Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevinden İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Uğur Bilge; yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte ziyaret ettiği personelle tanıştı.



İl Sağlık Müdürlükleri çatısı altında toplanan Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde tanışma ziyaretinde bulunan Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, personelin uyum ve iş birliği içerisinde hizmet vereceğini kaydetti. Amaçlarının Eskişehir'de hizmet kalitesini artırmak olduğunu dile getiren Bilge, yeni görevinin herkese hayırlı olmasını diledi. - ESKİŞEHİR