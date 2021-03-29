Yeni risk haritasında tek mavi renk olan il neresi? 29 Mart risk durumu en düşük olan (mavi) şehir hangisi?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında ülkemizde birçok il risk haritasında kırmızı renk oldu. Peki, tek mavi renk olan ilimiz neresi? Şırnak mavi renk mi? Risk durumu en düşük olan şehir hangisi?

29 Mart yeni risk haritası açıklandı. Hangi il hangi renk oldu merak edildi. Peki, İstanbul kırmızı mı oldu? İzmir kırmızı mı oldu? Hangi illerin risk durumu güncellendi? Tek mavi olan il neresi?

HANGİ İL HANGİ RENK OLDU?

Mavi renk olan iller : Şırnak

Şırnak Sarı renk olan iller : Bitlis, Van, Muş, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıufra, Mardin, Hakkari, Uşak

Bitlis, Van, Muş, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıufra, Mardin, Hakkari, Uşak Turuncu renk olan iller : Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Kars, Kırşehir

Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Kars, Kırşehir Kırmızı renk olan iller : Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

TEK MAVİ RENK OLAN (RİSK DURUMU EN DÜŞÜK) İL HANGİSİ?

Yeni risk haritasına göre Şırnak en düşük risk grubuna dahil olan il oldu. Şırnak'ın rengi mavi oldu.

KABİNE TOPLANTISI ARDINDAN AÇIKLANAN YENİ KARARLAR NELERDİR?

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun &80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.