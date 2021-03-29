Yeni risk haritasında tek mavi renk olan il neresi? 29 Mart risk durumu en düşük olan (mavi) şehir hangisi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni risk haritasında tek mavi renk olan il neresi? 29 Mart risk durumu en düşük olan (mavi) şehir hangisi?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Yeni risk haritasında tek mavi renk olan il neresi? 29 Mart risk durumu en düşük olan (mavi) şehir hangisi?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında ülkemizde birçok il risk haritasında kırmızı renk oldu. Peki, tek mavi renk olan ilimiz neresi? Şırnak mavi renk mi? Risk durumu en düşük olan şehir hangisi?

Beşiktaş'ın A Milli Takım kampında yer alan 2 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'ın A Milli Takım kampında yer alan 2 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Güncel risk haritası yayınlandı! Kırmızı kategorideki il sayısı 58'e çıktı
Güncel risk haritası yayınlandı! Kırmızı kategorideki il sayısı 58'e çıktı

29 Mart yeni risk haritası açıklandı. Hangi il hangi renk oldu merak edildi. Peki, İstanbul kırmızı mı oldu? İzmir kırmızı mı oldu? Hangi illerin risk durumu güncellendi? Tek mavi olan il neresi?

HANGİ İL HANGİ RENK OLDU?

  • Mavi renk olan iller : Şırnak
  • Sarı renk olan iller : Bitlis, Van, Muş, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıufra, Mardin, Hakkari, Uşak
  • Turuncu renk olan iller : Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Kars, Kırşehir
  • Kırmızı renk olan iller : Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

TEK MAVİ RENK OLAN (RİSK DURUMU EN DÜŞÜK) İL HANGİSİ?

Yeni risk haritasına göre Şırnak en düşük risk grubuna dahil olan il oldu. Şırnak'ın rengi mavi oldu.

Yeni risk haritasında tek mavi renk olan il neresi? 29 Mart risk durumu en düşük olan (mavi) şehir hangisi?

KABİNE TOPLANTISI ARDINDAN AÇIKLANAN YENİ KARARLAR NELERDİR?

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun &80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

Mustafa Şirin
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Bahar Candan Burcu Biricik Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Ersun Yanal Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni risk haritasında tek mavi renk olan il neresi? 29 Mart risk durumu en düşük olan (mavi) şehir hangisi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 20:54:44. #1.14#
title