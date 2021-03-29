Yeni risk haritası açıklandı mı? Yeni harita açıklanacak mı?

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başlayan Kabine Toplantısı'nda koronavirüse ilişkin tedbir ve önlemler olmak üzere pek çok konuda önemli kararları alınacak. Peki, yeni harita açıklanacak mı? Yeni risk haritası açıklandı mı?

Normalleşmeyle birlikte artan vaka sayıları sonrası gözler atılacak yeni adımlarda iken, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında merakla beklenen Kabine toplantısı başladı. Peki, Yeni risk haritası açıklandı mı? Yeni harita açıklanacak mı? İşte detaylar…

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Toplantıda gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak. Bilim Kurulu tavsiye kararları kabine üyeleri ile paylaşılacak. Yüz bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka artışı sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak.

RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak. Yaklaşık 3-4 saat sürmesi beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19:30 - 20:30 arasında kameraların karşısına geçeceği tahmin ediliyor. Koronavirüs vaka ve ağır hasta sayılarındaki artışın değerlendirileceği toplantıda, risk haritasının da güncellenmesi bekleniyor.

KARADENİZ'DE VAKA SAYILARI ALARM VERİYOR

Türkiye haritası hızla kırmızıya dönerken, Karadeniz illerinde uzun süredir sayılarda gerileme görülmüyor. Bu durumun nedenlerinden birinin de aşı olmak istemeyen 65 yaş üstü çok sayıda kişinin hastalığa yakalanması olduğu belirtiliyor. Samsun, 100 bin kişide görülen vaka haritasında 508,97 ile yeniden en yüksek vakanın görüldüğü il oldu. Samsun'u Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova izliyor.

ŞEHİR GİRİŞ-ÇIKIŞLARI KAPATILABİLİR

Karadeniz'deki iller gibi gerileme sağlanamayan merkezlerde tamamen kapatmanın gündeme gelebilir. İl giriş çıkışlarının da kapatılması da gündemde. İllerin hangi renkte olduğuna bakılmadan düğün, taziye, parklar gibi toplu buluşma alanlarında ilin rengine bakılmaksızın pozitif test sayılarının oranı, yoğun bakımların ve sağlık altyapısının durumu gibi kriterlere göre kısıtlama kararları alınabilecek.

RAMAZAN AYINA ÖZEL DÜZENLEMELER MASADA

İllerdeki vaka durumuna bağlı olarak, nisan ayında başlayacak ramazan boyunca kafe ve restoranlara farklı saat uygulaması, hafta sonu tamamen kapatma gibi kurallar getirilebileceği belirtiliyor. Camilerde topluca kılınacak teravih namazları ve 65 yaş üstünün toplu taşıma kullanımı gibi konularda da kısıtlamalar söz konusu olabilir.

CUMARTESİ GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GÜNDEMDE

Gevşeme kararıyla birlikte kaldırılan Cumartesi günü sokağa çıkma yasağına geri dönülmesi de gündemde. Harita güncellenirse kafe ve restoranlar da kapanabilir.

AŞILARIN DAĞITIMI DA ELE ALINACAK

Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak.

YENİ HARİTA AÇIKLANACAK MI?

Yeni harita konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.