Yeni Resident Evil'ın Adı Resident Evil: Village Olabilir
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Resident Evil, Teknoloji

Yeni Resident Evil'ın Adı Resident Evil: Village Olabilir

Son dönemde Resident Evil serisiyle ilgili yeni haberler, yeni sızıntılar ve yeni söylentiler oyun dünyasının gündeminden düşmüyor.

07.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:51
Yeni Resident Evil'ın Adı Resident Evil: Village Olabilir

Son dönemde Resident Evil serisiyle ilgili yeni haberler, yeni sızıntılar ve yeni söylentiler oyun dünyasının gündeminden düşmüyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Resident Evil 8 olduğu iddia edilen sıradaki oyun ile ilgili olarak Aesthetic Gamer, yeni detayları bizlerle paylaşmıştı. Resident Evil 8 ile ilgili yeni söylentiler gelmeye devam ediyor. Bu sefer sahneye çıkan, Biohazard Cast isimli internet sitesi oldu.

Site tarafından aktarılan yeni söylentilere bakacak olursak, bahsi geçen yeni oyunun adı Resident Evil: Village olacakmış. Hikaye olarak Resident Evil 7: Biohazard için bir devam niteliği taşıyacak ve eğer COVID-19 salgını önüne taş koymaz ise, 2021 yılının İlkbahar mevsiminde hem mevcut nesil hem de yeni nesil için satışa sunulacakmış.

Dahası ise hikayenin bizi Avrupa bölgesine götüreceği ve ana karakterin de yine Ethan Winters olacakmış. Serinin emektarlarından olan Chris Redfield, Resident Evil 7: Biohazard sonrasında Resident Evil: Village ile geri dönecek ve önemli bir yere sahip olacakmış. Ne var ki bu defa bir kahraman rolünde olmayacağı söyleniyor. Ethan ile Chris bir kez daha karşılaştığında, geri dönüş yaşanacakmış.

Resident Evil: Village oyununda ayrıca Witch isimli yeni bir düşmanımız olacakmış. Yedinci oyundaki Marguerite karakteri ile benzerlik göstereceği söylenen bu yeni düşmanın kökeni bilinmiyor. Ancak ana karakterimizin peşinden ayrılmayacakmış.

Biohazard Cast tarafından aktarılan detayların devamında, Japon oyun devinin envanter yönetimi ile ilgili yeni şeylerin denediğine işaret ediliyor. Öyle ki Resident Evil 4 ve Resident Evil 7: Biohazard karışımı bir arayüz üzerinde çalışılıyormuş. Bir diğer enteresan bilgi ise yanılsamaların Resident Evil: Village oyununun elementleri arasında yer alacağı yinelenmiş. Hatırlayacağınız üzere bu detay, Aesthetic Gamer tarafından paylaşılanlarda da karşımıza çıkmıştı. Bu element sayesinde neyin hayali neyin gerçek olduğunu ayırt edemeyecekmişiz. Dahası ise kime güvenip kime güvenemeyeceğimizi bilemeyecekmişiz.

Biohazard Cast, paylaştığı bu detayların kaynağı olarak Capcom içinde yapılan testlerde görev alanları göstermiş. Ancak her şeye rağmen yine de söylenti olarak bir kenarda tutmakta yarar var. Çünkü henüz Japon oyun devi tarafından onaylanmış detaylar değiller ve sonradan değişiklik gösterebilir.

Kaynak: Tamindir

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