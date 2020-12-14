Yeni Renault Zoe, aralık ayına özel fiyatla Türkiye'de satışa çıktı
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Yeni Renault Zoe, aralık ayına özel fiyatla Türkiye'de satışa çıktı

14.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:28
Yeni Renault Zoe, aralık ayına özel fiyatla Türkiye'de satışa çıktı

Yeni Renault Zoe'nin, daha uzun menzil, daha fazla sürüş konforu, birinci sınıf enerji verimliliği ve şarj çeşitliliği sunan üçüncü nesli aralık ayına özel 349 bin 900 TL'lik indirimli fiyatıyla satışa çıktı.

Yeni Renault Zoe'nin, daha uzun menzil, daha fazla sürüş konforu, birinci sınıf enerji verimliliği ve şarj çeşitliliği sunan üçüncü nesli aralık ayına özel 349 bin 900 TL'lik indirimli fiyatıyla satışa çıktı.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin elektrikli araç teknolojisindeki amiral gemisi Zoe'nin üçüncü nesli Türkiye yollarına çıkıyor. İlk kez 2012 yılında Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Zoe, Avrupa çapındaki 60'tan fazla ödül ile markanın elektrikli araç geliştirme stratejisi için önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Renault Grubu'nun elektrikli araç alanında öncü konumunu sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Elektrikli araç pazarında referans noktası olan Zoe, ocak-kasım döneminde 84 binden fazla adetle Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobil unvanını elinde bulunduruyor. Ülkemizde de elektrikli otomobil dendiğinde akıllara ilk gelen modellerden olan Zoe'nin yeni neslini Türk tüketicisiyle buluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.

Üçüncü nesil Zoe, daha modern ve çekici yeni yüz, artan menzil, sürüş güvenliği ve konforunu artıran teknolojiler, rakipsiz şarj çeşitliliği, birinci sınıf enerji verimliliği, kalite ve geri dönüşüm odaklı iç tasarım gibi özellikleriyle çıtayı daha da ileriye taşıyor. Yeni Zoe gibi tüketicinin bir otomobilden beklediği her şeyi sunan elektrikli otomobillerin giderek büyüyen pazarda gücümüze güç katacağını umuyoruz."

Verilen bilgiye göre, yeni Renault Zoe'nin, her bir alternatif akım terminalinden 22 kW'a kadar güç beslemesi alabilen Zoe, ilk neslinin lansmanından bu yana halka açık alanlardaki şarj noktalarında en hızlı şarj edilen elektrikli araç olma özelliği taşıyor.

Yeni Zoe, boğaz mavisinin de aralarında bulunduğu 6 farklı renk seçeneğini kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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