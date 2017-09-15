Yeni Renault Megane R.s. Dünya Prömiyeri Frankfurt'ta Yapıldı

Yeni Renault MEGANE R.S. Dünya prömiyeri Frankfurt Otomobil Fuarı'nda





Yeni Megane R.S. Dünya Prömiyeri Frankfurt'ta Yapıldı.



Renault, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda, segmentinde bir ilk olan 4Control sistemine sahip Yeni MEGANE R.S.'in de dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. MEGANE R.S., bir performans otomobili ve en üst sürüş keyfi için benzersiz bir deneyim sunuyor. Keskin dönüşler yapabilerek son derece atak olabilmenin yanı sıra, Yeni MEGANE R.S. yüksek hızlarda etkileyici viraj stabilitesi sağlıyor.



2017 – Nouvelle Renault MEGANE R.S.



Yeni Megane R.S. ile birlikte dünya prömiyeri yapılan bir diğer model ise elektrikli konsept otomobil Renault SYMBIOZ oldu. SYMBIOZ, Renault'nun 2030 yılına ilişkin vizyonunu ve otomobilin günlük hayatımızdaki rolünü yansıtıyor. Elektrikli, otonom, internet bağlantılı ve otomobilin kullanıcıların yaşamları ile tamamen entegre olacak şekilde tasarlanmış Renault'nun yeni konsept otomobili, mobilitenin geleceğine yönelik ipuçları veriyor. Bu konsept etrafındaki dünyayla etkileşime giren özellikleri, teknolojisi ve tasarımıyla tamamen yeni bir seyahat deneyimi sunuyor.



2017 – Renault SYMBIOZ



SYMBIOZ konseptinin yanı sıra Renault, aynı zamanda 2023 yılı gibi daha yakın bir zaman dilimi için öngörülen bir otomobilin ipuçlarını sunan bir demo araç geliştirdi. SYMBIOZ yol testleri bu yılın sonunda yapılmış olacak.



Her iki otomobil de elektrikli, otonom ve çevreye tamamen duyarlı. Frankfurt Otomobil Fuarı'ndaki Renault standında, SYMBIOZ gibi otomobillerin gelecekte çevreleriyle etkileşime geçme biçimini deneyimleyebilecekler.



2017 – Nouvelle Renault MEGANE R.S.



Yeni MEGANE R.S.'i görücüye çıkarıyor.





Renault, MEGANE serisini yeni ikonik spor versiyonu ile genişletiyor. Renault, direkt yakıt enjeksiyonlu yeni bir turbo motor ile çok daha güçlü hale getirilen ikonik otomobilin üçüncü kuşağı olan Yeni MEGANE R.S.'i görücüye çıkarıyor.



Yeni MEGANE R.S. 4CONTROL sistemi ile sıra dışı ataklık, hem yol hem de yarış pisti için gelişmiş dinamik sürüş özelliğine sahip.



Dört silindirli 1.8l (1798 cc) motora sahip olan ve 280 bg motoruyla 390 NM'lik tork üreten yeni MEGANE R.S., dakikada 6000 devir ortalamasıyla sınıfının en iyileri arasında yer alıyor. Yeni MEGANE R.S.'in Sport ve Cup versiyonunlarında bulunan dört çeker ve kendi segmentinde bir ilk olan 4CONTROL sistemi ile donatılması, modele yüksek hızlarda keskin dönüş ve etkileyici viraj stabilitesi sayesinde sıra dışı bir çeviklik sağlıyor.



2017 – Nouvelle Renault MEGANE R.S.



Yeni MEGANE R.S.Renault'nun motor sporları konusundaki uzmanlığından ve tutkusundan yararlanan bir otomobil. Keskin hassasiyet için tamamen yeniden tasarlanmış bağımsız ön süspansiyon ile birlikte Cup versiyonunun yeni Torsen kilitli diferansiyeli, çekiş ve viraj alma hızlarını geliştiriyor. Yeni MEGANE R.S., ilk kez altı ileri manuel vites veya altı kademeli EDC çift kavramalı otomatik iki tip vites kutusu seçeceğine sahip ve direksiyona entegre vites değiştirme kolu bulunuyor.



Yeni Megane R.S.'in daha geniş tutulmuş ve daha büyük iz genişliğine sahip 18 veya 19 inç jantları, yol tutuş performansını destekliyor.





Yeni MEGANE R.S.'in tasarımı, Renault Sport tarafından tekrar gözden geçirilen bir arka difüzör, bir F1 tarzı ön bıçak ve bir 3D petek desenli ön ızgara da dahil olmak üzere motorsporları dünyasından birçok ipucunu içeriyor.



2017 – Nouvelle Renault MEGANE R.S.



Yeni MEGANE R.S., hem Renault Sport Racing hem de Renault Sport Cars'ta ortak olarak kullanılan yeni Renault Sport logosunu taşıyan ilk seri üretim otomobil olurken, yeni bir dinamik gövde rengi olan Turuncu da seçenekler arasında yer alıyor.



Yeni MEGANE R.S., sürücülerin beş sürüş modu arasından seçim yapmasını sağlayan Renault'nun MULTI-SENSE sistemi ile donatıldı: Comfort (Konfor), Normal, Sport (Spor), Race (Yarış) ve Perso (Kişiselleştirilmiş). Ayrıca, R-LINK 2 tabletini kullanarak etkinleştirilebilen veya kapatılabilen bir sürücü yardımları seti (ADAS) de aracın mevcut özellikleri arasında yer alıyor.



Renault Sport, Yeni MEGANE R.S.'in 300 beygir gücündeki 'Trophy' versiyonunu ise 2018'in sonunda tanıtacak.



http://www.teknotalk.com/yeni-renault-megane-r-s-59915/