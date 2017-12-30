Yeni Qualcomm Snapdragon'lar Sızdı!

Kısa bir süre önce Qualcomm Snapdragon Technology Summit etkinliğinde Snapdragon 845'in tanıtıldığını görmüştük. 2018 yılında akıllı telefonlarda ve hatta dizüstü bilgisayarlarda göreceğimiz Snapdragon 845, ailenin kuşkusuz tepe modeliydi. Şimdi ise, giriş ve orta segmente ait yeni Snapdragon'lar da kendini gösterdi.



İLGİLİ HABER Qualcomm şovunda yaşanan her şey



Qualcomm'un giriş ve orta segmente kategorilediği Snapdragon 460, Snapdragon 2640 ve Snapdragon 670* möodelleri tüm ayrıntılarıyla sızdı. Teknik tablosuyla da hemen aşağıda görebileceğiniz yeni işlemciler, CES 2018'de boy gösterecek.







Sizin de gördüğünüz gibi Snapdragon 670, orta segmentin tepe modeli konumunda yer alıyor. 4 adet Kyro 360 Gold ve yine 4 adet Kyro 384 Silver çekirdekle güçlendirilen Snapdragon 670, Adreno 620 grafik işlemciyi de getiriyor. Ayrıca Snapdragon X16 hücresel model ile gigabit LTE desteği de sağlıyor.



İLGİLİ HABER Snapdragon 845 tanıtıldı!



Snapdragon 640'a baktığımızda, onda da 2 Kyro 360 Gold çekirdeği görüyoruız. Ayrıca 6 adet de Kyro 360 Silver çekirdek yer alıyor. Adreno 610 GPU'yu da bulunduran işlemci, Snapdragon 670 ile birlikte yer alacağı akıllı telefonlarda 26 MP tek veya 13 MP çift lens kameranın kullanımına izin veriyor.



Son olarak Snapdragon 460'a baktığımızda, bu modeli daha çok giriş seviyesinde göreceğimizi söyleyebiliriz. Toplam 8 adet 1.8 GHz ve 1.4 GHz frekansta çalışan Kyro 360 Silver çekirdeğin yer aldığı işlemci, yine de günümüz giriş seviye işlemcilerinden daha güçlü duruyor.



