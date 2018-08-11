Yeni Qualcomm Snapdragon 670 Aı Özelliklerini Orta Sınıfa Taşıyor

Qualcomm Orta Sınıf Akıllı Telefonlara AI Özelliklerini Taşıyor



Qualcomm Snapdragon 670 Yongasını duyurdu. Orta Sınıf Akıllı Telefonlara Yapay Zeka Özelliklerini taşıyacak yeni işlemci hangi özelliklerle karşımıza çıkıyor.

Herşey den önce yüzde 25 daha fazla grafik performansı sunacak yeni Qualcomm Snapdragon 670 Yongası; geçtiğimiz güncelde şirketin AI Özellikleri ile duyurduğu Snapdragon 700 Serisi ile getirdiği AI özelliklerini orta sınıfında altındaki telefonlara taşıyacak.

Snapdragon 670 kendisinden önceki 660 modelinden yaklaşık 1.8 kat daha hızlı olacak ve kesinlikle AI Performansına odaklı ve daha hızlı. Snapdragon 845 işlemci de de kullanılan Hexigon 685 DSP sayesinde ciddi performans artışı sunuyor olacak. Bu teknoloji Pixel 2'deki HDR+ algoritmasına güç veren teknolojinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bu daha iyi fotoğraf çekimlerinin orta sınıf ve altına gelmesi anlıma geliyor.

Oyun Performansında da Yüzde 25 artış sağlayacak!



Grafik tarafında ise Adreno 615 GPU'su kullanılmış ve bu bir öncekine göre yüzde 25 daha iyi oyun performansı anlamına geliyor. Daha hızlı AI özellikli oyunlar orta sınıfta görebiliriz. Yeni Kryo 360 CPU, son çipten yüzde 15 daha hızlı.

Qualcomm, aynı zamanda çok fazla pil ömrü tüketmeden yüksek yoğunluklu görevleri ele alma konusunda daha iyi olacağını iddia ediyor. Spectra 250 görüntü işlemcisinin önceki modele göre yüzde 30 daha az güç tükettiği ve 4K video çekebildiğini de söylemek gerekiyor.

Snapdragon 700 serisi de orta sınıf akıllı telefonlara premium özellikleri getirmek için sunulmuştu. SnapDragon 670'i hangi cihazların kullanmayı tercih edeceğini görmek ilginç olacak.

https://www.teknotalk.com/yeni-qualcomm-snapdragon-670-ai-64925/