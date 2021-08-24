Yeni projeyle sevenlerin karşısında
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Yeni projeyle sevenlerin karşısında

Yeni projeyle sevenlerin karşısında
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"LoLo" yaza damga vuracak Pandemi döneminde boş durmayıp müzik çalışmalarına devam eden DJ Onur Suygun "Base Rock" adlı single'ını beğeniye sunmuştu.Ardından' 'Mağusa Limanı' 'isimli şarkıya cover yaptı. Suygun, şimdi yepyeni bir projeyle sevenlerinin karşısında.

Suygun, şimdi yepyeni bir projeyle sevenlerinin karşısında. Avrupa'da ve Türkiye'de performansları ve single çalışmaları ile dikkat çeken Onur Suygun, Nisa (Metin Atak ) ile feat yaptığı yeni teklisi "LoLo"yu tüm dijital platformlarda yayınladı. Şarkıya klip de çeken Suygun, Alaçatı ve Çeşme'de kamera karşısına geçti. Çalışma, YouTube'da bir haftada 200 bini aşkın kişi tarafından izlendi. Şarkı üzerinde yaklaşık 6 ay boyunca çalıştıklarını söyleyen Suygun, "Türkiye'de yaşanan yangın felaketi sebebiyle yayın tarihimizi erteledik. Şu an gelen tepkiler çok iyi" dedi. Ünlü Dj Onur Suygun, yoğun konser programıyla da sevenleriyle buluşacağını söyledi. 23 Ağustos'ta Alaçatı Zilly'de sahne alacak olan Suygun 24 Ağustos'ta B1 Bodrum'da, 25 Ağustos'ta Monarch Beach Çeşme'de ve Club Medusa Didim'de performans sergileyecek.

Kaynak: Snob Magazin

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