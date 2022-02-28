Yeni Projesi İçin Zayıfladı! İşte Son Hali...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Son dönemde hayli zayıflayan oyuncu Ata Demirer verdiği kiloların ardından vücudunda meydana gelen sarkmaları toparlatmak için tanınmış bir cerrahın kapısını çaldı.

Doktorla Nişantaşı'ndaki kliniğinde görüşüp bilgi alan ünlü komedyen, cerrahi operasyon geçirmeye karar verirse yaz öncesinde ameliyat masasına yatacak. Yeni sinema projesinde Özge Özacar'la bir araya gelen Ata Demirer, sosyal medyada paylaştığı bu karede zayıflığıyla dikkat çekti.

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