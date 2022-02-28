Yeni Projesi İçin Zayıfladı! İşte Son Hali... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Projesi İçin Zayıfladı! İşte Son Hali...

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Yeni Projesi İçin Zayıfladı! İşte Son Hali...

Yeni sinema projesi için zayıflayan komedyen Ata Demirer, verdiği kiloların ardından vücudunda meydana gelen sarkmalar nedeniyle bıçak altına yatacak. İşte detaylar...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Son dönemde hayli zayıflayan oyuncu Ata Demirer verdiği kiloların ardından vücudunda meydana gelen sarkmaları toparlatmak için tanınmış bir cerrahın kapısını çaldı.

Doktorla Nişantaşı'ndaki kliniğinde görüşüp bilgi alan ünlü komedyen, cerrahi operasyon geçirmeye karar verirse yaz öncesinde ameliyat masasına yatacak. Yeni sinema projesinde Özge Özacar'la bir araya gelen Ata Demirer, sosyal medyada paylaştığı bu karede zayıflığıyla dikkat çekti.

Yeni Projesi İçin Zayıfladı! İşte Son Hali...

Snob Magazin - Magazin

İsmail Bayrak, Ata Demirer, Hürriyet, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title