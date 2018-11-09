Yeni Porsche 911 İçin Zorlu Test Programı Başladı

Yeni Porsche 911 için zorlu test programı başladı

Yeni Porsche 911 yollara çıkmadan önce dünya çapında dayanıklılık testlerine tabi tutuluyor.



Yeni Porsche 911'in sekizinci nesli, 2019 başında Avrupa pazarına giriyor. Öncesinde ise dünya çapındaki test programını tamamlamak için prototipler motorlarını çalıştırdılar bile. Yeni spor otomobiller çok zorlu koşullara maruz bırakılıyor. Sıcaklık farkı 85 dereceyi bulan iklim bölgeleri arasında mekik dokuyor, dört kilometreyi aşan rakım farklarına ve büyük şehirlerdeki trafik sıkışıklıklarına göğüs geriyor, pistlerde rekor üstüne rekor kırıyorlar. Tüm bunlardan sonra, otomobilin her bir parçası fabrikadan çıktığı andaki kadar güvenilir çalışmak zorunda.

Test, ilk olarak Porsche'nin hem performans hem de günlük kullanım için daha da geliştirilmiş olan şasi ve motor gibi geleneksel uzmanlık alanlarına odaklanıyor. Ayrıca kokpitteki tamamen yeni çalışma konsepti, aletler ve ekranlar için fonksiyon testleri ve stres testleri de mevcut. Yeni sürücü destek sistemleri ve genişletilmiş bağlanabilirlik, yorucu test maratonunun zorluklarının da üstesinden gelebilmeli.

Orta Doğu'da Körfez Devletleri veya ABD'de Ölüm Vadisi gibi sıcak ülkelerde klima, termal yönetim ve yanma davranışı, 50 santigrat dereceyi bulan sıcaklıklarda fonksiyonel testleri geçebilmeli.



Aracın iç bileşenleri, ısıya maruz kaldığında genişlememeli, büzülmemeli ve ses çıkarmamalı. Finlandiya'nın eksi 35 derece sıcaklıklarında test gündemi; soğuk çalıştırma, ısıtma ve iklimlendirme; çekiş, yol tutuşu ve frenleme davranışı gibi alanların yanı sıra sürüş dinamikleriyle ilgili kontrol sistemlerinin yanıt hızına odaklanıyor. Avrupa Kuzey Kutup Dairesi bölgesinde bulunan bol virajlı ve zorlu yollar bir spor otomobilin test edilmesi için en uygun koşulları sunuyor. Dayanıklılık testleri ise; Çin'in yollarında ve yarış pistlerinde ülkeye özgü trafik koşullarında hızla ilerlerken, nitelikleri büyük ölçüde değişebilen yakıtlarla bile güvenilir bir şekilde çalışan yeni 911 test otomobillerine tanık oldu.

Nürburgring her zaman için Porsche'nin sıkı ve titiz test ve geliştirme programının geleneksel bir parçası oldu. Motor, şanzıman, frenler ve şasi, Eifel dağ bölgesinde bulunan zorlu yarış pistinde ne kadar iyi olduklarını kanıtlamalı. İtalya'da ise test araçları odak noktasının yalnızca en yüksek hızda değil; aynı zamanda soğutma ve yol tutuşta olduğu yüksek hızlı Nardò test pistlerinde deneniyor. Test araçları; dayanıklılık çalışmalarının en düşük noktasına deniz seviyesinin 90 metre altına inen Ölüm Vadisi'nde ulaşırlarken Colorado'da bulunan Evans Dağı'nın 4 bin 300 metre rakımlı ince havası, biturbo şarj ve yakıt sisteminin sınırlarını test etti. Testler tamamlandığında, otomobiller toplamda üç milyon kilometre civarında sürülmüş olacak.

Daha az önemli olmamakla birlikte görece daha az göze çarpan bir test unsuru ise; Almanya'daki şehirler ve ülkeyi boydan boya geçen halka açık yollar üzerinde yapılan müşteri odaklı günlük testler. Bu spor otomobil ikonunun sekizinci neslinin tüm zamanların en iyi 911'i olma geleneğini sürdürmesi için testin bu kısmında; tüm aracın ve sistemlerin günlük kullanıma dayanıklı ve uygun olmalarını sağlamak amacıyla bütün trafik kurallarına uyarken bir yandan da çok ciddi ölçüde mesafe kat ediliyor.