Yeni Peugeot Partner Van Türkiye'de Satışta

Yeni Peugeot Partner Van verimli motorları, konfor ve güvenlik donanımları ve fonksiyonel yapısıyla 87 bin TL'den başlayan tanıtım fiyatı, 40 bin TL 18 ay, sıfır faizli kredi kampanyası ve KOBİ'lere özel fırsatları ile satışa sunuluyor

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Peugeot Partner Van dinamik ve iddialı bir görünüm sergiliyor. Yeni Peugeot Rifter'ın tasarım kodlarını devam ettiren yeni Peugeot Partner Van güncel Peugeot ürün gamının bir parçası olduğunu dinamik ve iddialı görünümüyle vurguluyor.

Diğer Peugeot modelleri gibi yeni Peugeot Partner Van'da da merkezi "Aslan" logosu ile dikey konumlu ön ızgaraya sahip ön yüz, güçlü ve dinamik bir görünüm sergiliyor.

Ön görünümde başlayan dinamizm ve güçlü karakter yan gövde boyunca devam ederek arka kısma kadar uzanıyor. Kısa motor kaputu, yüksek omuz çizgisi ve kısa ön ve arka uzantılar, sportif ve dinamik tasarımı daha da güçlendiriyor. Arka tampon şekli ile yüklemeyi kolaylaştırırken optimum koruma sağlıyor. Yeni Peugeot Partner Van, günlük hayattaki trafik keşmekeşinde sürüş kolaylığı sağlayan, ama aynı zamanda optimum kullanım ergonomisi de sunan boyutlarıyla kullanıcı dostu bir yapı sergiliyor.

Türkiye'de standart olarak sunulacak uzun versiyon 4,75 metre uzunluğa ve 1,81 metre yüksekliğe sahip 3,9 metreküp ile 4,4 metreküp arasında bir kargo alanı kullanıma sunuyor ve gerektiğinde iki adet Euro paleti taşıyabiliyor.Yeni Peugeot Partner Van, 1000 kilograma varan yük taşıma kapasitesiyle ticaret uzmanının günlük taşıma gereksinimlerini rahatlıkla karşılıyor. Markanın güncel modellerinde olduğu gibi yeni Peugeot Partner Van da başarısını kanıtlamış EMP2 platformu üzerine yükseliyor.

Türkiye'de standart olarak sunulan uzun versiyonun 11,43 metrelik dönüş çapı dar alanlarda rahat bir manevra imkanı sunuyor. Standart olarak sunulan 10 adet sabitleme kancaları yüklerin sabitlenmesini kolaylaştırıyor. 12 volt soketi ve 6 LED aydınlatma birimiyle kargo alanının fonksiyonelliği destekleniyor.Tükiye'de standart olarak sunulan Multiflex koltuk sistemi sayesinde ticari kullanıcılar arka kısmın tamamını kargo alanı olarak kullanırken ön tarafta üç kişi oturabiliyor. Yine bu koltuk sistemi sayesinde 500 litre daha fazla kargo alanı ve standart versiyonda 3,44 metre kargo uzunluğu sunuluyor.

Ön koltuk sırasının ortadaki koltuk sırtlığının öne doğru katlanmasıyla mobil bir ofis ortamı oluşturulabiliyor. Masaya dönüşen koltuk sırtlığının sola veya sağa eğim özelliği kullanım kolaylığını daha da desteklerken iki adet torpido gözü, kapı cepleri ve tavan rafları da dahil 113 litreye varan kabin içindeki çeşitli göz ve saklama alanları, küçük eşyaların neden olabileceği karmaşanın önüne geçiyor. Üstteki torpido gözünde entegre edilen kablo ile de 15 inç büyüklüğünde bir bilgisayar kapalı bir alanda güvenli bir şekilde şarj edilebiliyor.

Peugeot i-Cockpit

Yeni Peugeot Partner Van, dış tasarımda olduğu gibi iç mekan tasarımında da her bir ayrıntısı büyük bir özenle ele alınmış binek otomobillere eşdeğer mimarisiyle dikkati çekiyor.

Orta konsolu yeni nesil Peugeot modellerinde de kullanılan Peugeot i-Cockpit domine ediyor. Bugüne kadar 4 milyonun üzerinde kullanıcıyla buluşan Peugeot i-Cockpit ilk kez bir ticari araçta kullanım buluyor. Bir donanımdan çok daha fazlası olan Peugeot i-Cockpit, çift D formuna sahip kompakt boyutlu direksiyonu ve standart olarak sunulan yükseltilmiş dijital gösterge paneli ile birlikte benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Sürücünün ihtiyacı olan bilgileri doğrudan görüş alanına getiren yükseltilmiş gösterge paneli sürüş güvenliğini ve sürüş konforunu desteklerken, orta konsolu dolduran radyo ekranı, iki adet USB girişi, bir adet standart Aux girişi ve Bluetooth bağlantısı tüketicinin kullanımını kolaylaştırıyor.

Yüksek verimlilik seviyesine sahip performanslı motor

Yeni Peugeot Partner Van, başarısını kanıtlamış, ve markanın farklı ürün gruplarında da kullanılan 1,6 litre 100 HP dizel motor ile yollara çıkacak.Araç mimarisindeki hafif yapının da etkisiyle bu motor sürüş keyfinden ödün vermeden üstün verimlilik seviyesi sunuyor ve yakında devreye alınacak olan WLTP sertifikasına sahip bulunuyor.

Yeni Peugeot Partner Van, heyecan uyandıran dinamik tasarımı, modern çağın gereksinimlerine uygun zengin konfor ve güvenlik donanımları, farklı donanım seviyeleri ve yüksek verimlilik seviyesine sahip performanslı motoruyla, 87 bin TL'den başlayan lansman fiyatı, lansmana özel 40 bin TL 18 ay, sıfır faizli kredi kampanyası ve KOBİ'lere özel lansman fırsatları ile tüm Peugeot yetkili satıcılarında satışa sunuluyor.

Kaynak: AA