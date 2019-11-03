Yeni Peugeot 508 Lansman Fiyatları Belli Oldu

03.11.2019 03:07

Yeni Peugeot 508 modelini Türkiye'de satışa sunuldu

PSA Grubu markalarından Peugeot, 508 modelini Türkiye'de satışa sundu. Tüm versiyonlarında 8 ileri otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu modelin, başlangıç fiyatı ise lansmana özel olarak 210 bin TL olarak açıklandı.

Türkiye'ye ikisi benzinli biri dizel olmak üzere üç farklı motor seçeneği ile gelen 508'de, benzinli ve dizel motor seçeneklerinin başlangıç fiyatının aynı olması ise dikkat çekiyor

Dün Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşme kararı alan PSA'nın bünyesindeki Peugeot, d-segment modeli 508'i Türkiye'de satışa sundu.



Bir süredir Avrupa pazarında satışta olan model, Türkiye pazarına ikisi benzinli biri dizel olmak üzere toplam üç motor seçeneği ile giriş yaptı.



Prime, Allure, GT Line ve GT olmak üzere dört donanım paketi bulunan otomobilde, EAT8 isimli 8 ileri otomatik şanzıman tüm paketlerde standart olarak sunuluyor



Benzinli motorların 180 ve 225 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği bulunurken, dizel cephesinde ise 1.5 litrelik 130 beygir ve 300 Nm tork değeri sunan ünite görev yapıyor.



180 beygir gücündeki benzinli motorun torku 250 Nm olarak açıklanırken, 225 beygirlik versiyonun tork değeri ise 300 Nm olarak açıklanıyor.



508'in giriş versiyonunu 'Prime' isimli donanım paketi oluşturuyor. Bu paket ile birlikte, otomobilin dizel ve benzinli motor seçeneklerinin liste fiyatı birebir aynı olarak belirlenmiş durumda.



Buna göre, otomobilin dizel motor ve otomatik şanzımanlı seçeneği lansmana özel olarak 210 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.



Benzinli motor seçeneği ise, yine otomatik şanzıman ile birlikte 210 bin TL'den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini almış durumda.



Yeni 508'in tüm versiyonlarında lansmana özel fiyatlar ise şu şekilde açıklandı;



Yeni Peugeot 508 Lansman Fiyatları

Yeni Peugeot 508, sahip olduğu özelliklerle sınıfının dengelerini değiştiriyor. Uzunluğu ve tavan yüksekliği azaltılan Yeni Peugeot 508, artan genişliğinin de etkisiyle daha olgun ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Daha keskin hatlara sahip yeni dış tasarım daha güçlü bir duruş sergilerken, her bir ayrıntısı büyük bir titizlikle ele alınan iç mekanı, ikonik Peugeot i-Cockpit®'in gelişimini gözler önüne seriyor. Mükemmel yol tutuş özellikleri, yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni motorları, sayısız teknolojik donanımları ve ileri seviyede kalite özellikleriyle Yeni Peugeot 508, D segmentinin standartlarını yeniden belirliyor ve markanın sınıf atlama stratejisini destekliyor.



Değişen bir segment için değişen konsept

Son on yılda düşüş gösteren geleneksel D sedan satışları, Avrupa pazarında ise son dört yıldır mevcut seviyesini koruyor. Tüketim alışkanlıklarındaki değişim ve özellikle tasarımsal heyecan beklentisi, müşterilerin SUV segmentine kaymasına neden olurken büyük hacimli sedan otomobillerin hayatta kalması için daha fazla kullanım özellikleri ve özgün bir tasarım sunması gerekiyor. Müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Yeni Peugeot 508 tasarımcıları, alışagelmiş geleneksel bagaj kapağına sahip dört kapılı sedan yerine beş kapılı "fastback" gövde tipine sahip bir coupe-sedan formu tercih ettiler.



Güçlü bir tasarım

Yeni Peugeot 508, henüz ilk bakışta enerjik ve etkileyici bir görünümle dikkat çekiyor. Coupe tarzında aerodinamik çizgilere sahip olan araç, 1,40 metrelik bir boyutla daha alçak bir siluet sergiliyor. Aracın ön bölümü, agresif tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Markanın imzası niteliğinde olan merkezi 'Aslan' logosuna sahip heybetli ve gösterişli ön ızgarayı, tam LED ön farlar çevreliyor. Markanın en güncel konsept otomobili Peugeot Instinct'ten esinlenilen Yeni Peugeot 508, ince ve keskin bir ifadeye sahip ön far gibi tasarım detaylarıyla aynı zamanda Peugeot 504 ve 504 coupe modellerine de gönderme yapıyor. Dikey konumlu LED gündüz farları özgün bir kimlik kazandırırken, keskin hatlar ve geniş hava girişleri dinamik olduğu kadar agresif bir görünümü de beraberinde getiriyor.



Yeni Peugeot 508'in dinamizmine vurgu yapan yatay konumlu motor kaputu mümkün olduğunca alçak tutulurken büyük bir titizlikle işlenen gövde detayları kalite algısını artırıyor ve daha premium bir görünüm katıyor. Güncel Peugeot tasarım dilini devam ettiren Yeni Peugeot 508'in tavan çizgisi premium otomobil tasarımına uygun olarak alçak ve zarif bir çizgiyle şekillendirildi. 4,75 metre ile 4,83 metre uzunluğundaki ve önceki nesilden 8 cm daha kısa olan Yeni Peugeot 508, kompakt boyutların getirisi olarak daha yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Yüksek omuz çizgisi ve dar cam alanlar kadar çerçevesiz kapılar da dinamik bir görünümü beraberinde getiriyor. Minimize edilen ek yerleri ve kapı arası boşluklar kalite algısını daha da arttırırken, boyutuyla çamurlukları tamamen dolduran tekerlekler kadar, eğimli tavan çizgisi de sportif ve dinamik görünümü destekliyor.



Arkadan bakıldığında üç bölüm olarak tasarlanan ve ince yapısıyla ön farların tasarım dilini devam ettiren üç boyutlu tam LED stop lambalarının arasını boydan boya dolduran parlak siyah panel dikkat çekiyor. Peugeot'nun güncel tasarım dilini yansıtan bu mimari, dinamik bir görünümü beraberinde getirirken kalite algısını da yükseltiyor. Ön tasarımda olduğu gibi arka tasarımda da en güncel konsept otomobillerden esintileri bünyesinde barındırıyor ve marka aidiyetine vurgu yapıyor. Tavan çizgisini zarif bir şekilde devam ettiren bagaj kapağının ardında 487 litrelik bir bagaj gizleniyor.



Peugeot i-Cockpit tarafından domine edilen kabin

Her bir ayrıntısı büyük bir özenle işlenen kaliteli kokpiti, en güncel Peugeot i-Cockpit nesli domine ediyor. İlk olarak 2012 yılında Peugeot 208 ile yollara çıkan i-Cockpit yıllar boyunca pazara sunulan her yeni modelle daha da gelişti. Peugeot 2008 SUV'dan Peugeot 308'e ve Peugeot ürün gamının en yeni SUV modelleri 3008 ve 5008'e kadar üç farklı Peugeot i-Cockpit® nesli markanın ürün gamında hayat buldu.



Peugeot i-Cockpit®; kompakt boyutlu direksiyon simidi, 8: 3 formatında 10 inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekran ve 12,3 inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü yükseltilmiş gösterge paneli olmak üzere, üç temel yapı elemanını bünyesinde barındırıyor.



Altı farklı ekran moduyla kişiselleştirme imkanı sunan yükseltilmiş gösterge paneli direksiyonun hemen üzerinde konumlandırılıyor ve sürüş ile ilgili tüm bilgileri sürücünün görüş alanında olacak şekilde gösteriyor. Böylece sürücü gözünü yoldan ayırmadan sürüşle ilgili tüm bilgilere kolaylıkla erişim sağlıyor.



Aşağı yukarı gösterge paneli ile aynı yükseklikte bulunan merkezi dokunmatik ekran kullanım ergonomisiyle sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Active donanım seviyesinde 8 inç büyüklüğünde bir ekran sunulurken Allure ve daha üst donanım seviyelerinde 10 inç büyüklüğünde daha büyük bir HD ekran devreye giriyor. Ekranın ve sürücünün elinin altında konumlandırılan ve orta konsola mükemmel bir şekilde entegre edilmiş olan parlak siyah şalter tipi kısa yol düğmeleri; müzik sistemi, klima, navigasyon, araç ayarları, telefon, mobil uygulamalar ve i-Cockpit® Amplify gibi temel fonksiyonlara hızlı erişim sağlıyor.



Yeni Peugeot 508'de ayrıca "Boost" ve "Relax" olmak üzere kişiselleştirmeye uygun iki farklı ambiyansıyla i-Cockpit® Amplify özelliği de sunuluyor. Bu donanım; ortam aydınlatma yoğunluğunu ve ekran rengiayarları ile görme, müzik ambiyans ayarları ile işitme ve çok nokta masaj özelliği ile dokunma duyularını harekete geçiriyor. i-Cockpit® Amplify aynı zamanda ECO, Sport, Comfort ve Normal olmak üzere 4 sürüş modu seçimi üzerinden aracın sürüş stiline de müdahale etme imkanı tanıyor. Sistem, motor tepkileri dışında elektrikli süspansiyonla donatılan araçlarda, süspansiyon sertliğine de müdahale ediyor.



Benzersiz sürüş deneyimi

PSA Grubu'nun teknoloji ve bilgi birikimiyle yollara çıkan Yeni Peugeot 508, sürüş keyfi noktasında da markanın DNA'sına sadık bir yapı sergiliyor. Yeni nesil Peugeot modelleri gibi Yeni Peugeot 508 de EMP2 platformu üzerine yükseliyor. Yüksek gövde rijitliği sayesinde sadece üstün sürüş dinamikleri sunmakla kalmayan EMP2 platformu, aynı zamanda önceki nesil ile kıyaslandığında aşağı yukarı 70 kg ağırlık avantajı ve buna bağlı olarak üstün yakıt verimliliği sunuyor. Yine EMP2 platformunun yansıması olarak konforla sürüş dinamizmini aynı potada eriten bir süspansiyon geometrisi beraberinde geliyor. GT versiyonunda ve tüm benzinli motor seçeneklerinde standart olarak ve 2,0 litrelik motor seçeneğinde isteğe bağlı olarak sunulan Aktif Süspansiyon Kontrolü konfor seviyesini daha da arttırıyor. Her bir motor seçeneği için uygulanan süspansiyon ayarı sayesinde bozuk zeminde de mümkün olan en iyi süspansiyon konforu tesis edilebiliyor. Yeni Peugeot 508 için ayarlanan elektrikli direksiyon sistemi, üstün sürüş keyfi ile manevra kolaylığını mükemmel bir şekilde harmanlıyor. Modern ve zarif bir tasarıma sahip elektrikli vites kolu ile kumanda edilen yeni sekiz kademeli EAT8 otomatik şanzıman, sürüş keyfi ile yakıt verimliliğinin en iyi dengesini sunuyor.



Üst seviyede konfor ve birinci sınıf kalite

Yeni Peugeot 508, sahip olduğu niteliklerle seyahat konforuna tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. Kullanılan malzeme kalitesi ve detaylara gösterilen özen, sürücü ve beraberindeki yolcuların rahat ve konforlu bir ortamda seyahat etmesini sağlıyor. Sürücü koltuğu ve Allure donanım seviyesinden itibaren ön yolcu koltuğu ergonomisi, kapsamlı pozisyon ayarı ve bel desteğiyle AGR (Aktion für Gesunder Rücken) etiketine sahip. Bu özellik Active donanım seviyesinde opsiyonel sunuluyor. Ayrıca sekiz yönlü ve iki adet hafıza fonksiyonuna sahip elektrikli koltuklar, beş farklı masaj programına sahip sekiz keseli masaj koltukları da sunuluyor.



Her bir detayın büyük bir özenle ele alındığı kokpitin farklı noktalarına serpiştirilen saklama alanları 32 litreye varan hacimleriyle araç içerisindeki küçük eşya karmaşasının önüne geçerken USB girişi, Aux girişi, biri bagajda olmak üzere iki adet 12 Volt soketi modern çağın gereksinimlerini yerine getiriyor. Panoramik sunroof kabin içine ferah bir ambiyans kazandırırken Fransız ses sistemi uzmanı Focal® imzasını taşıyan premium ses sistemi yolculukları keyfe dönüştürüyor.



Kapsamlı donanım ve sürüş destek sistemleri

Yeni Peugeot 508, EuroNCAP kriterlerini de yerine getiren en güncel sürüş destek sistemleri ve zengin bir donanım seviyesiyle yollara çıkıyor: segmentinde bir ilk olan Gece Görüş Sistemi, gece sürüşlerinde de 140 km/s hıza kadar yayaları ve bisikletlileri algılayan yeni nesil Otomatik Acil Durum Fren Sistemi ve Çarpışma Uyarı Sistemi, Aktif Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Otomatik Far Kontrolü, Hız Sınırı Tanımlaması ve Önerisi, Gelişmiş Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, EAT8 otomatik şanzıman ile dur-kalk desteği de sunan Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, Şerit Takip Sistemi ve Kör Nokta Uyarı Sistemi.



Sürüş güvenliğine yönelik donanımlar dışında şehir içinde sürücünün hayatını kolaylaştıran 360° görüş açısına sahip park yardımcısı Visiopark 2 ve tespit ettiği park yerine direksiyon, gaz ve frene müdahale ederek kendi kendine park eden yeni nesil Full Park Assist gibi donanımlar da sunuluyor.



Modern çağın gereksinimlerini her anlamda yerine getiren yeni Peugeot 508, bir dizi bağlanabilirlik çözümü sunuyor. Android Auto ve Apple CarplayTM MirrorLink uyumlu Mirror Screen akıllı telefon ile araç arasında mükemmel bir entegrasyon sunarken "Qi" normlarına uyumlu akıllı telefonlar için sunulan kablosuz şarj noktası araç içerisindeki kablo karmaşasına son veriyor. Peugeot Connect paketi kapsamında TomTom® Traffic 3-Boyutlu internet bağlantılı navigasyon devreye giriyor.



Yüksel verimlilik seviyesine sahip motorlar

Araç gövdesinde uygulanan etkin NVH (Noice, Vibration and Harshness) çözümleri, boyut optimizasyonu, ağırlık düşürmeye yönelik önlemler ve sürtünme katsayısını düşüren aerodinamik çözümler, CO2 emisyon salınımını şimdiye kadar elde en düşük seviyelere düşürüyor.



Yeni Peugeot 508, yeni nesil Euro 6.c normuna uyumlu PureTech ve Blue HDi motorlar (gelişmiş SCR teknolojisi) sayesinde sınıfının en iyi CO2 emisyon salınım değerlerine imza atıyor. 1.6 litre PureTech motordan geliştirilen; PureTech 180 S&S EAT8 ve PureTech 225 S&S EAT8 olmak üzere iki yeni benzinli motor sunuluyor. Dizel cephesinde ise 1.5L ve 2.0L BlueHDi motorlardan geliştirilen; BlueHDi 130 S&S 6 ileri manuel, BlueHDi 130 S&S EAT8, BlueHDi 160 S&S EAT8 ve BlueHDi 180 S&S EAT8 olmak üzere dört farklı alternatif bulunuyor.

Kaynak: Teknotalk.com