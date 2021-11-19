Yeni Peugeot 308'e "2022 Almanya'da Yılın Otomobili" ödülü

Yeni Peugeot 308, "2022 Almanya'da Yılın Otomobili" (GCOTY) ödülünün sahibi oldu.

Peugeot açıklamasına göre, GCOTY jürisi, 9 otomobil üreticisine ait 11 otomobil arasından yeni Peugeot 308'i kompakt sınıfta birinci seçti. Jüri için müşterilere benzinli, dizel ve iki adet şarj edilebilir hibrit motor seçeneği arasından seçim yapma olanağı sunan Peugeot'nun "seçim özgürlüğü" stratejisi özel bir odak noktası oldu.

Modern teknoloji, dijital ve bireysel olarak programlanabilen Peugeot i-Cockpit ve yeni Peugeot logolu tasarım da yeni kompakt hatchback modelin ödüllendirilmesinde etkili oldu. Peugeot markasının kompakt modeli 2014 Yılın Otomobili dahil olmak üzere birçok ödüle sahip olma başarısını sürdürüyor.

"Kompakt", "Premium", "Lüks", "Yeni Enerji" ve "Performans" olmak üzere 5 kategoride değerlendirmeler sonucu ödüllendirilen model, modellerin pazara uygunluğu ve gelecekteki uygulanabilirliği konusunda en iyi model oldu. 5 kategorinin kazananı, 25 Kasım'da duyurulacak olan genel 2022 GCOTY için yarışacak. Bu ödül ise otomotiv endüstrisinin en prestijli ödülü olarak değerlendiriliyor. GCOTY, herhangi bir yayınevinden, otomobil üreticisinden veya otomobil fuarından bağımsız 20 uluslararası otomotiv gazetecisinden oluşan bir jüri tarafından belirleniyor.

Markanın yenilediği logosuna sahip olan ilk model olarak görücüye çıkan Peugeot 308, "Aslan"lı markanın yeni marka kimliğini de açıkça yansıtan tasarım çizgileri ile öne çıkıyor. Önde dikey ve arkada üç pençe tasarımı ile tam LED farlar, markaya özgü ışık imzasını ortaya koyuyor.

Yeni Peugeot 308, "seçim özgürlüğü" sloganına uygun olarak, iki adet şarj edilebilir hibrit versiyon (elektrikli ve benzinli motor 180 Hp ve 225 HP) dışında farklı benzinli veya dizel motor seçenekleri ile sunuluyor.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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