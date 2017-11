Yeni Peugeot 3008, Suv'da "Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili" Seçildi

Satışa sunulduğu günden bu yana başta 2017 "Car Of The Year" (Yılın Otomobili) ödülü gibi bugüne kadar birçok ödül alan "Yeni Peugeot 3008", "Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili" jürisi tarafından SUV kategorisinde ödüllendirildi.





Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, "Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili" ödüllerinin jürisi 20 farklı ülkeden 25 kadın otomotiv gazetecisinden oluşuyor ve jüri her kategoride kazananı belirlemek için yılda bir kez bir araya geliyor.



2017 yılının seçimlerinde, aile, SUV, ulaşabilir, çevreci, performans ve lüks olmak üzere 6 farklı kategoriden 420 otomobil aday gösterildi. SUV kategorisinde alınan bu ödül ise Yeni Peugeot 3008'in aldığı 35.ödül oldu.



"Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili" Genel Müdürü Sandy Myhre konuya ilişkin açıklamada şunları kaydetti:



"Bu ödül farklı ülkelerden 25 kadın otomotiv gazetecisinin oylarıyla belirlendi. Yeni Peugeot 3008, zarif ve etkileyici tasarımıyla Peugeot i-Cockpit, iç mekan tasarımı, dış mekan tasarımı ve aynı zamanda üstün yol tutuş ile mükemmel sürüş keyfi ile jüri üyelerini etkiledi ve onların oylarını kazandı."



Ödülü değerlendiren Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Akın ise: "Peugeot 3008 SUV, sahip olduğu niteliklerle satışa sunulduğu günden bu yana birçok ödül aldı, almaya da devam ediyor. Zaten satış adetleri de bu ödüllerin haklılığını teyit ediyor. Otomobil kullanıcılarının yeni Peugeot 3008'e göstermiş olduğu ilgiden memnunuz. Peugeot 3008 satışa sunulduğu pazarlarda yoğun bir taleple karşı karşıya." diye konuştu.