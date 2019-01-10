Yeni Paket Kobi'lere Yüksek Katkı Verecek"

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı, Adnan Danışman, "Yeni paket (KOBİ Değer Kredisi) KOBİ'lere yüksek katkı verecek." açıklamasında bulundu.

Danışman, yaptığı yazılı açıklamada bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "KOBİ Değer Kredisi"ne ilişkin değerlendirmesinde bulundu.

Yeni paketin KOBİ'lere yüksek katkı vereceğini belirten Danışman, "Daha önemlisi, sistemin tamamen devreye girmesi ve adeta ülkemizin her kurumunun sorumluluğu paylaşmak anlamında devreye girmesi fevkalade önemlidir. 13 bankanın katılımı ile KOBİ Değer Kredisi destek paketi, işletmelerimize finansman desteği verecek. Bu önemli bir paylaşım hamlesidir." ifadelerini kullandı.

Danışman, şunları kaydetti:

"Bu desteğin KOBİ hedefli olması kayda değerdir. Yılık cirosu 25 milyon TL'nin altındaki firmalar yararlanacak. İhracat ve İmalat sektörlerine azami 1 milyon ve 500 bin TL'lik paketler uygulanacak. Paketin tutarı toplam 20 milyar TL. 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faizle verilecek. Bu kriterler KOBİ'ler için hayati derecede önemli olacaktır. Yapılan hesaplar gösteriyor ki, Destek programıyla 20-40 bine yakın işletmemize dokunulmuş olacak. Bu da ekonomik hareketliliğin yaygınlaşması ve çevreyi etkilemesi sonucunu doğuracaktır. Sadece bazı şirketlerde kalacak olan bir uygulamadan çok daha kapsamlı sonuçlar doğuracaktır. Hepimizin bildiği gibi yeni bir ekonomik dönemeç içindeyiz.

Duyarlı, dikkatli adımlarla bu dönemci geçebilir ve daha iyi hedeflere doğru ilerleyebiliriz. Geçerken de özellikle ülkemizin belkemiği konumunda bulunan KOBİ'lerin merkeze alınarak desteklenmesi tüm toplumu desteklemek anlamına gelecektir. Ekonomide toplumun adeta tüm kesimlerine yapılacak bir dağılım kritiktir, adildir ve paylaşımcı bir yaklaşımdır. Toplumun politikalara daha fazla sahip çıkmasını sağlayıcı sonuçlar doğuracaktır. Bu açılardan KOBİ destek programını önemsiyor ve başarılı sonuçlar üretmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: AA