Yeni Özellikler Geliyor

Razer CEO'su, Ming-Liang Tan, şirketin ilk cep telefonu olan Razer Phone'dan bundan sonra neler bekleyeceğimiz konusunda bir tweet paylaştı. Özellikle kameranın yazılım güncellemeleriyle geliştirmeler göreceğini söyleyen Ming-Liang Tan, kemaraya "gösterişli ek özellikler" getireceklerini açıkladı. Bu ifade oldukça merak uyandırsa da, bu ek özelliklerin ne olacağı hakkında bilgi vermiş değil.



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Bokeh efekti şu an akıllı telefon üreticileri arasında popüler, özellikle de cihazının arkasına çift kamera koyanlarda... Bu yüzden Razen Phone'a da bu özellik gelirse şaşırtıcı olmaz.



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Bunların yanında Razer, Play Store'da bulunan ve telefonun ekranının desteklediği 120Hz'de çalışabilen oyunları özellikle belirtmiyor. Ama Tan, firmanın bu oyunları daha iyi tanıtmaya çalışacağını sözlerine ekliyor.



