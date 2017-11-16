Yeni Özellikler Geliyor
Razer CEO'su, piyasaya sürdükleri ilk telefon olan Razer Phone'un, ilerleyen günlerde yeni özelliklerle gelişeceğinin sinyallerini verdi.
Razer CEO'su, Ming-Liang Tan, şirketin ilk cep telefonu olan Razer Phone'dan bundan sonra neler bekleyeceğimiz konusunda bir tweet paylaştı. Özellikle kameranın yazılım güncellemeleriyle geliştirmeler göreceğini söyleyen Ming-Liang Tan, kemaraya "gösterişli ek özellikler" getireceklerini açıkladı. Bu ifade oldukça merak uyandırsa da, bu ek özelliklerin ne olacağı hakkında bilgi vermiş değil.
Bokeh efekti şu an akıllı telefon üreticileri arasında popüler, özellikle de cihazının arkasına çift kamera koyanlarda... Bu yüzden Razen Phone'a da bu özellik gelirse şaşırtıcı olmaz.
Bunların yanında Razer, Play Store'da bulunan ve telefonun ekranının desteklediği 120Hz'de çalışabilen oyunları özellikle belirtmiyor. Ama Tan, firmanın bu oyunları daha iyi tanıtmaya çalışacağını sözlerine ekliyor.