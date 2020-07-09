Yeni Oyunların Tanıtıldığı E3 Fuarları Devam Edecek
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Yeni Oyunların Tanıtıldığı E3 Fuarları Devam Edecek

ESA, E3 fuarı konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Organizatör tarafından yapılan paylaşım, bu yılın pas geçilmesine rağmen E3 fuarları devam edecek şeklinde anlaşıldı.

Yeni Oyunların Tanıtıldığı E3 Fuarları Devam Edecek
09.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:47

ESA, E3 fuarı konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Organizatör tarafından yapılan paylaşım, bu yılın pas geçilmesine rağmen E3 fuarları devam edecek şeklinde anlaşıldı.

COVID-19 salgını dünya genelindeki sektörleri ciddi anlamda etkilemiş durumda ve buna oyun sektörü de dahil. Bazı oyun etkinlikleri ilk başta ertelenmiş, bazıları ise direkt iptal edilmişti. Başta GamesCom 2020 olmak üzere bazı etkinlikler ise geleneksel şekillerini bir yana bırakarak, çevrimiçi dünyaya taşınmışlardı. E3 2020 ise ilk başta çevrimiçi biçimde karşımıza çıkacaktı ama ESA yayıncılar ile uzlaşmaya varamayınca, bu yıl pas geçilmek durumunda kalınmıştı.

E3 2020 fuarının bu sene düzenlenmeyecek olması, katılımda bulunacak olan yayıncıları kendi çevrimiçi etkinliklerini düzenlemeye itmişti. Bu bağlamda, 12 Temmuz 2020 Pazar günü TSİ 22: 00 sıralarında başlayacak olan Ubisoft Forward etkinliğini bunlar arasında en önemlilerinden biriydi. Bu ay ayrıca Xbox Game Showcase ve Devolver Digital Direct 2020 yayınlarının da yapılacağı duyurulmuştu. Sony tarafının PlayStation 5 için geliştirilmekte olan birinci parti oyunların gösterimini yapacağı bir State of Play yayınının ise önümüzdeki ay yapacağı söylenenler arasına girmişti.

E3 Fuarları Devam Edecek Ama Nasıl?

Büyük yayıncıların E3 fuarından bağımsız olarak kendi etkinliklerini düzenleyebiliyor olmaları, haliyle bir sorunun cevabının aranmasına neden oldu: "Artık E3 fuarlarına ihtiyaç var mı?" Şimdilik bu soruya kalıcı bir cevap verilmiş değil ama aslına bakarsanız, mutlak suretle ihtiyaç yokmuş gibi görünüyor. Buna rağmen organizatör konumundaki ESA (Eğlence Yazılımı Kuruluşu) aynı şekilde düşünmüyor. Bunu da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gündeme getirdi. E3 yoluna devam edecek!

E3 exists #thankstovideogames--and we know that we will be back. pic.twitter.com/50a6hkAWQa

— E3 (@E3) July 8, 2020

Bildiğiniz gibi E3 2021, Nisan ayında yapılan duyuru ile 15 - 17 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Ancak salgının akıbetinin önümüzdeki yıl ne olacağı bilinmediği için, gelecek yılın fuarının nasıl bir biçimde karşımıza çıkacağı belli değil. Ancak ESA bir yenilenmenin, yanı aşina olunanın dışına çıkma yolunda olduğunu belirtmişti ki eski SIE Worldwide Studios başkanı Shawn Layden da bundan şikayetini dile getirmişti.

E3 2021 bu noktada organizasyonun geleceği için önemli bir dönemeç olacak. Eğer ESA bir kez daha yayıncılar ile anlaşamaz ise, oyun sektöründe bir devrin kapanışına şahit olabiliriz. Gelişmeleri merakla takip edeceğiz.

Kaynak: Tamindir

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