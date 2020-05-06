Yeni Oyunların Tanıtılacağı Summer Game Fest 2020 Programı
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Yeni Oyunların Tanıtılacağı Summer Game Fest 2020 Programı

Yeni Oyunların Tanıtılacağı Summer Game Fest 2020 Programı
06.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:44

Oyun sektörünün önemli isimlerinden olan Geoff Keighley, geçtiğimiz günlerde Yaz mevsimini kapsayacak olan

Oyun sektörünün önemli isimlerinden olan Geoff Keighley, geçtiğimiz günlerde Yaz mevsimini kapsayacak olan Summer Game Fest 2020 duyurusunda bulunmuştu. Bu aydan itibaren Ağustos ayının sonuna kadar sürecek ve dijital olarak düzenlenecek olan festival dahilinde çok sayıda yayıncı tarafından yapılacak olan yeni duyuruların yanı sıra güncel haberler, videolar, oyun içi etkinlikler, oynanabilir demolar ve çok daha fazlası bizlerle olacak.

Yakın bir zaman önce Summer Game Fest 2020 sayfası güncellendi. Bunun sonucunda da dört aylık sürecin programına dair ilk detaylar ortaya çıktı. Ancak bu programın ilerleyen zamanlarda güncelleneceğini söyleyeyim. Yani yeni eklemeler olacak.

Şu anlık yarın TSİ 18: 00 sıralarında başlayacak olan Inside Xbox yayını olacakken 12 Mayıs 2020 Salı günü TSİ 19: 00 sıralarında Geoff Keighley ile yeni bir oyun duyurusu yapılacak. Şimdilik bu oyun hakkında herhangi bir ipucu bulunmuyor.

Summer Game Fest programı nasıl olacak?

Haziran ayı içerisinde, 9 - 14 Haziran 2020 tarihleri arasında Steam Game Festival: Summer Edition gerçekleşecek ve Steam üzerinden yayınlanacak olan PC oyunlarını önceden deneme fırsatınız olacak. 11 Haziran 2020 tarihinde Cyberpunk 2077 için özel bir canlı yayın gerçekleştirilecek. 12 Haziran 2020 Cuma günü ise TSİ 02: 00 sıralarında başlayacak olan EA Play Live 2020 var.

Temmuz ayı için şu anlık görünürde 11 Temmuz 2020 tarihi için TennoCon 2020 planlanıyor. Bu etkinlikte Digital Extremes, WarFrame ile ilgili yapılan planlar hakkında oyuncuları bilgilendirecekmiş.

Son olarak Ağustos ayı için de 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü TSİ 21: 00 sıralarında başlayacak olan Gamescom 2020: Açılış Gecesi Canlı şovu var. Geçtiğimiz sene olduğu gibi yeni oyun duyuruları, tanıtımlar ve oynanış videoları gösterilecek.

Yukarıda da bahsettiğim gibi, bu ilk etapta belli olanlar ama zamanla yeni etkinlikler eklenecek. Bakalım Geoff Keighley biz oyuncular için daha başka neler planlıyor?

Kaynak: Tamindir

Manşet

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