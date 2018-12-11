Yeni Otopark Yönetmeliği Sektöre Nasıl Yön Verecek?

Parkolay Müşteri İlişkileri Direktörü Can Erkut Sevinç, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yeni otopark yönetmeliği hakkında bilgiler veren Sevinç, şunları kaydetti: "Bizim sistemlerimizin sunduğu çözüm ve faydaları, ürün ve uygulama noktasında hangi standartlara uyulması gerektiğini, resmi otorite olan belediyelerin imar ve ruhsat birimlerine bilgilendirme yapmak gerekir. Bu zamana kadar eksiklikleri kendi yöntemlerimiz ile kapatmaya çalışıyorduk. Ancak bu yönetmelik sayesinde hem bizler hem de sektör çok daha iyi bir noktaya doğru ilerleyecektir."